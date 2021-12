Neue Kalkulation für Abwasser

Biblis. Mit einer Neuberechnung der Abwassergebühren für den Zeitraum 2022/2023 beschäftigt sich der Bibliser Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss während seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 9. Dezember, um 19 Uhr im Bürgerzentrum. Es liegt ein neues Ingenieurgutachten zur Kostenverteilung vor. Ebenso wurden kostendeckende Gebührensätze für die Abwasserbeseitigung in den kommenden zwei Jahren berechnet. In der Sitzungsvorlage werden auch mögliche Änderungen der Entwässerungssatzung genannt. Danach ist eine Erhöhung der Niederschlagswassergebühr von 48 auf 97 Cent vorgesehen. Die Schmutzwassergebühr könnte von 3,33 Euro auf drei Euro sinken.

Zentrales Vergabezentrum

Ein Interkommunales Vergabezentrum Viernheim-Ried soll für die Städte Viernheim, Lampertheim und Bürstadt sowie die Gemeinden Biblis und Groß-Rohrheim eingerichtet werden. Dies könnte durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung erreicht werden. In einem ersten Gespräch hatten sich die jeweiligen Verwaltungsspitzen auf die Schaffung einer zentralen Vergabestelle in Viernheim verständigt. Dadurch könnten Kosten gespart werden. Außerdem seien Fördermittel möglich.

Zuschüsse in Höhe von 250 000 Euro kann die Gemeinde Biblis aus dem Landesprogramm „Zukunft Innenstadt“ beantragen. Dazu ist die Zustimmung der Gemeindevertretung notwendig. Deshalb wird darüber in den Fachausschüssen beraten.

Mit dem „Anreizprogramm Nahmobilität Gemeinde Biblis“ steht ein weiteres Förderprogramm auf der Tagesordnung. Damit will die Gemeinde Biblis den Kauf von Lastenfahrrädern fördern. Im Blick hat die Verwaltung dabei besonders junge Familien. Denn das Lastenfahrrad eigne sich auch zur Beförderung von Kindern. So könnte die Parkplatzsituation vor Kindergärten und Einkaufsmöglichkeiten entlastet werden. Vorgesehen ist ein Gesamtförderkontingent von 5000 Euro.

Entscheidung über Container

Wie bereits berichtet, soll eine Krippengruppe der Kita Glückskäfer in Containern untergebracht werden. Nun geht es um die Vergabe des Auftrags. Am Montag endet die Frist für die Angebotsabgabe. Den Auftrag für die sieben Container soll die Firma mit der besten Bewertung entsprechend den Ausschreibungskriterien erhalten. Damit die Verwaltung handeln kann, soll das Parlament die dazu nötigen Beschlüsse fassen, heißt es in der Sitzungsvorlage. Die SPD-Fraktion will ein Förderprogramm für sogenannte „PV Balkon-Anlagen“ auflegen. Um die Anschaffung solcher Sonnenkraftwerke zu unterstützen, sollen 5000 Euro in den Haushalt 2022 eingestellt werden. Schließlich legt die Verwaltung dem Ausschuss noch den Jahresabschluss 2020 vor. ps