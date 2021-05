Neue Bücher warten auf Leser

Biblis. Ab sofort stellt die Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB) in Biblis jeden Monat ihre neuen Bücher bei uns vor. Damit will das Bücherei-Team von St. Michael alle Lesefans aus der Gemeinde und Umgebung zur Ausleihe einladen.

Ab Sonntag, 9. Mai, stehen unter anderem zehn neue Romane, Krimis und Erzählungen zur Ausleihe bereit: „Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid“ von Alena Schröder, „Als das Leben wieder schön wurde“ von Kerstin Sgonina, „Das Geheimnis von Zimmer 622“ von Joel Dicker, „Mörderfinder“ von Arno Strobel, „Der Fall des Präsidenten“ von Marc Elsberg, „Ostfriesenzorn“ von Klaus-Peter Wolf, „Die Perlenprinzessin“ von Iny Lorenz, „Glückskinder“ von Teresa Simon, „Der Buchspazierer“ von Carsten Henn sowie „Kim Jiyoung, geboren 1982“ von Cho Nam-Joo.

Die Bücherei ist in der Pfarrgemeinde St. Bartholomäus, Darmstädter Straße 4, zu finden. Geöffnet ist sie dienstags von 9.30 bis 11 Uhr, donnerstags von 17.30 bis 19 Uhr und sonntags von 10.30 bis 12 Uhr. Wegen der bundesweiten Corona-Notbremse müssen die Büchereiräume vorerst geschlossen bleiben. Am Fenster haben Interessierte zu den gewohnten Öffnungszeiten die Möglichkeit, Bücher zurückzugeben und auszuleihen. Buchreservierungen sind per E-Mail und über den Onlinekatalog möglich. red

Info: www.bistummainz.de/buecherei/biblis; info@buecherei-biblis.de

