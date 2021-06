Neue Bäume und Fragen zu Baugebiet

Nordheim/Wattenheim. Die Ortsbeiräte in Nordheim und Wattenheim treffen sich in dieser Woche zu öffentlichen Sitzungen. In Nordheim lädt Ortsvorsteherin Renate Weissbrodt (SPD) am Mittwoch, 23. Juni, um 19 Uhr in die Kultur- und Sporthalle ein. Zur Sitzung hat sie eine Anfrage zur Geschwindigkeitsbeschränkung in der Schleegasse gestellt. Viele Fahrzeuge seien dort mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Außerdem fragt sie nach, ob an der alten Natostraße die Markierungen fürs Parken eingeplant sind. Weissbrodt möchte außerdem, dass Nordheim eine Packstation bekommt und die Gemeindeverwaltung mit Anbietern Kontakt aufnimmt. In Packstationen werden bestellte Pakete angeliefert und in Schließfächern gelagert, damit diese dann von den Kunden abgeholt werden können.

Die CDU-Fraktion hat Fragen zum Stand der Baugebietsentwicklung im Ortsteil. Die Christdemokraten wollen wissen, wie hoch der Bedarf an Grundstücken von Einwohnern aus Nordheim ist und wie der Zeitplan für die Entwicklung für die Steinstraße 18 aussieht.

Bienenfreundliche Stauden

Die Wattenheimer Ortsvorsteherin Sigrid Ambros wird am Donnerstag, 24. Juni, um 19 Uhr die Sitzungsteilnehmer im Dorfzentrum willkommen heißen. Die CDU legt einen Antrag für die Gemeindevertretung vor. Dabei geht es um die Neuanlage der öffentlichen Flächen am östlichen Ortseingang von Wattenheim. Dort sollen Bäume sowie pflegeleichte und bienenfreundliche Stauden gepflanzt werden. Weitere CDU-Anträge betreffen den Blitzer in Wattenheim und die Freigabe von Einbahnstraßen für den Radverkehr.

Die SPD fragt nach, ob der Hartplatz in Wattenheim als kleine Sportanlage gestaltet werden könnte und ob dort eine neue Flutlichtanlage installiert wird. Als Anträge reichen die Sozialdemokraten die Schaffung eines Ruhepols in Wattenheim ein, die Anbringung einer Geschwindigkeitsanzeigetafel und vermehrte Geschwindigkeitskontrollen sowie die Einrichtung einer Packstation. An die Gemeindeverwaltung will die SPD einen Prüfantrag für einen historischen Rundweg richten. Dieser soll mit Informationstafeln ausgestattet werden. ps

