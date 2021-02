Biblis. Die TG Biblis lädt an Rosenmontag zu einer Online-Faschingsturnstunde ein. Diese findet am 15. Februar von 16 bis 17 Uhr statt. Mitmachen können alle Kinder im Alter von vier bis acht Jahren, deren Eltern bei der TG Mitglied sind. Die Teilnahme ist kostenlos und wird über die Video-Plattform Zoom angeboten. Gemeinsam möchte die TG mit Kindern und Familien, mit Musik, Tanz und Spaß Fasching feiern. Wer möchte, kann sich auch gerne verkleiden. Die TG bittet darum, dass sich Teilnehmer bis Samstag, 13. Februar, mit Angabe von Namen und E-Mail-Adresse unter der E-Mail-Adresse der TG Biblis online@tg-biblis.de anmelden. Sie erhalten einen Tag vor der Faschingsturnparty den Link zur Videokonferenz sowie weitere Informationen per E-Mail. str