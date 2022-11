Nachwuchs gewinnt den Kreispokal

Biblis. Die Erfolgsgeschichte der A-Jugend des Jugendfördervereins (JFV) BiNoWa geht weiter. In der vergangenen Saison krönte sie sich zum Meister in der Kreisliga und stieg dadurch in die Gruppenliga auf. Nun gewannen die Fußballer um Trainer Thomas Schestag und Navpreeth Singh den nächsten Titel und holen den Kreispokal nach Hause. Bei einem spannenden Finalspiel in Riedrode setzten sie sich mit 1:0 gegen Starkenburgia Heppenheim durch und dürfen den Kreis Bergstraße nun im Hessenpokal vertreten.

Als erste A-Jugend in der Geschichte des JFV BiNoWa stieg das Team im Sommer in die Gruppenliga auf. Der Jahrgang, so ist aus dem Verein zu hören, sei von Anfang an sehr stark gewesen und habe die Kreisliga dominiert. Dort absolvierten die Kicker eine tolle Saison mit 16 Siegen in 18 Spielen – bei einem Unentschieden und nur einer Niederlage. Auch das Torverhältnis von 73:10 Toren sprach eindeutig für den Meisterkader. Das Team sei den Gegnern in der Saison deutlich überlegen gewesen, so die Verantwortlichen des JFV – und dies als eines der jüngsten Teams der Runde. So konnten sie schon am drittletzten Spieltag in Wald-Michelbach gegen den Zweitplatzierten die frühzeitige Meisterschaft in der Kreisliga feiern.

Zunächst kaum Torchancen

Mit dem Aufstieg in die Gruppenliga gingen dann die großen Hoffnungen einher, die herausragenden Leistungen weiter umsetzen zu können. Als wichtiger Schritt galt hierbei nun der Gewinn des Kreispokals. Hier trat die A-Jugend des JFV BiNoWa auf dem Sportplatz in Riedrode gegen Starkenburgia Heppenheim ein. In der ersten Halbzeit versuchten beide Mannschaften möglichst, keine Fehler zu machen. So verlief die Partie ohne große Torchancen. Aufgrund der derzeitig angespannten Personalsituation wollte das Team nach der Halbzeitpause aber vermeiden, in die Verlängerung zu gehen. Daher wollten sie das Spiel für sich entscheiden.

„Wir standen generell einige Meter höher, verstärkten unser Pressing und zwangen somit den Gegner zu Fehlern im Spielaufbau. Nun wurden wir von Minute zu Minute stärker und erspielten uns endlich auch Torchancen, wobei wir immer wieder mit den gefährlichen Kontern der Heppenheimer rechnen mussten“, analysieren die Verantwortlichen das Spielgeschehen. Als zehn Minuten vor Spielende ein Heppenheimer Spieler den Ball im Strafraum dann regelwidrig mit der Hand spielte, entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß für das Team des JFV BiNoWa.

Simon Schestag übernahm die Verantwortung und versenkte den fälligen Strafstoß im Tor. Als Reaktion versuchte der Gegner nun, alles nach vorne zu werfen, das JFV-Team hielt dagegen und konnte am Ende unter großem Jubel der Zuschauer als Sieger vom Platz gehen. „An dieser Stelle möchte sich die Mannschaft bei allen Zuschauern bedanken, die uns sehr zahlreich und vor allem lautstark unterstützt haben“, teilt das Team mit. Jetzt freuen sich alle auf die Teilnahme am Hessenpokal und wollen dabei natürlich wieder auf Sieg spielen. str