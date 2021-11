Biblis. Der Stadtumbau in der Gemeinde Biblis schreitet voran, im kommenden Jahr sollen die ersten Projekte sichtbar werden. Zum aktuellen Stand können sich Bürgerinnen und Bürgern am Samstag, 20. November, 14 bis 18 Uhr, in einer Informationsveranstaltung im Rathaus informieren.

Das Städtebauförderprogramm trägt den Titel „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“. „Mit der Restaurierung des historischen Alten Rathauses wird im kommenden Jahr das erste Projekt in der Gemeinde sichtbar“, informiert Bürgermeister Volker Scheib. Damit werde der „Startschuss zur Umsetzung von zahlreichen weiteren Projekten“ gegeben.

Vielfältiges Rahmenprogramm

Zur Informationsveranstaltung lädt die Gemeinde Biblis zusammen ein. Bürgerinnen und Bürger erhalten hier Infos zum Projekt am Alten Rathaus und den weiteren geplanten Projekten der Städtebauförderung in der Gemeinde. Ein „interessantes und vielfältiges Rahmenprogramm“ verspricht dazu Projektleiterin Alexa von Wedel. Für Fragen und Auskünfte stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Verwaltung und ProjektStadt zur Verfügung.

Der Bürgermeister wird Interessierte durch das Städtebaufördergebiet führen, der Verein für Heimatgeschichte organisiert einen Beitrag und eine Führung durch das Alte Rathaus. Abgerundet wird das Programm durch einen Vortrag zum Thema Energieeffizienz am Eigenheim von der Energy Effizienz GmbH aus Lampertheim. Für Speisen und Getränke sorgt die Freiwillige Feuerwehr Biblis. red

