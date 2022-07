Nach den Ferien lernen die Grundschüler nur in Nordheim

Nordheim. „Ihr habt jetzt vier Jahre Grundschule hinter euch. Bald werdet ihr euch nur noch vereinzelt begegnen, beispielsweise auf dem Schulweg. So wie heute sehen wir uns bald nicht mehr“, sagte Rektorin Antje Kühlberg zu den Abgängern der Steinerwaldschule. Diese trugen fast alle ein graues T-Shirt mit der Aufschrift „Tschüss Grundschule 2022“.

In der Kultur- und Sporthalle feierten alle Klassen den Abschied unter sich - ohne Eltern oder weitere Angehörige. Die Klassen zwei und drei waren aus Wattenheim herübergelaufen, um mit dabei zu sein. „Im kommenden Schuljahr werden wir nur einzügig sein. Das heißt, das Gebäude in Wattenheim wird nicht genutzt werden. Alle Kinder kommen nach Nordheim in die Grundschule“, berichtete die Schulleiterin im Vorfeld. In jeder Klasse sind es rund sieben bis acht Schüler aus dem kleinsten der Bibliser Ortsteile. Der überwiegende Teil kommt aus Nordheim.

Mit Akrobatik verabschiedet sich die 4a von der Steinerwaldschule. © Chr. Dirigo

Aufführungen zum Abschluss

Alle nahmen mit Blick auf die Bühne auf dem Boden Platz. Jeder Jahrgang hatte eine Darbietung für die interne Feier vorbereitet. Die erste Klasse präsentierte einen Schleiertanz. Im Hintergrund unterstützte deren Klassenlehrerin sie mit den jeweiligen Bewegungen. Die Zweitklässler präsentierten ein lustiges Lied von Wanzen, die im Schulranzen tanzen. Musik bot auch Klasse drei. Dafür war eigens Pfarrer Arne Polzer mit seiner Gitarre gekommen und stimmte das Lied „Ja ich bin anders als“ an, das von der bunten Welt der Schüler handelte - aufgrund der verschiedenen Eigenschaften oder Sprache.

Die Viertklässler hatten selbst ebenfalls etwas vorbereitet. Die 4b von Rektorin Antje Kühlberg zeigte einen Afrika-Tanz, die 4a von Jasmin Müller beeindruckte mit einer Akrobatiknummer. Müller wird zum neuen Schuljahr versetzt, da es weniger Kinder gebe, bedauerte die Schulgemeinschaft. „Das ist ein oder zwei Jahre so, danach steigen die Schülerzahlen wieder an“, versicherte die Schulleiterin. Ebenfalls verabschiedet wurde Dirk Höflich, der in Ruhestand geht. Er leitete die Klasse a, ehe Jasmin Müller diese übernahm. cid