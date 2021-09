Biblis. Die Bibliser Schule in den Weschnitzauen gehört ab sofort zu den „Musikalischen Grundschulen“ in Hessen. Kultusminister Alexander Lorz hat 18 neue Schulen in den Verbund aufgenommen. Schulleiterin Nicole Skubella und ihre Stellvertreterin Nora Snaschel waren am Dienstag eigens nach Wiesbaden gebeten worden und nahmen dort das Zertifikat entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Voraussetzung für die Aufnahme in den besonderen Kreis ist, das Musik eine wichtige Rolle im gesamten Schulalltag spiel: „Musikalische Förderung kann gar nicht früh genug beginnen, denn sie trägt entscheidend zur Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen bei“, betonte Lorz bei dem Treffen. Den musikalischen Grundschulen gehe es aber gerade nicht darum, einfach nur die Zahl der Musikstunden zu erhöhen. Das Besondere sei, dass Musik über alle Fächer verteilt stattfinde.

Musik helfe dabei, den Herausforderungen im schulischen Umfeld zu begegnen und junge Menschen nachhaltig für Kultur zu begeistern, stellte Lorz fest. Das gelte nach Monaten des Distanzlernens in besonderem Maße.

Das Programm „Musikalische Grundschule“ wurde bereits 2005 ins Leben gerufen und ist mit 111 Schulen das größte kulturelle Programm im Grundschulbereich, erläutert das Kultusministerium. Die Schulen sind in einem Netzwerk verbunden und treffen sich regelmäßig zum Austausch und zur gemeinsamen Arbeit an musikalisch-pädagogischen Themen. Einmal im Jahr findet zudem an der Landesmusikakademie Schlitz eine zweitätige Fachtagung statt. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2