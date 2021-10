Musik mit Dialekt

Biblis. Künstler waren und sind von der Corona-Pandemie besonders betroffen. Auch Sängerin Barbara Boll und viele ihrer im Ried ansässigen Kollegen haben sich nur mühsam über Wasser halten können. Mit kreativen Ideen und mittels neuer Medien hatte auch Barbara Boll einiges abfangen können. Um auf andere Ideen zu kommen, hatte sie sich aber auch mit Patrick Embach und den Bibliser Musikern Rainer und Matthias Vormehr zum gemeinsamen Kochen getroffen.

Es wurde viel gelacht, und Hochprozentiges ließ die Idee sprießen. „Der Rainer hat sich aber sehr bitten lassen“, gestand Barbara Boll, die zum vierten Mal in zwei Wochen mit jeweils wechselnden Musikerkollegen in der Bibliser Gaststätte „Zum Bruchweiher“ auftrat. „Wir mussten ihn massiv zu einem öffentlichen Auftritt überreden“, stellte sie lachend fest. Und dabei war doch die Idee so neu wie genial. Denn die vier trafen sich zu einer „Ösi-Edition“ im Festzelt der Hähnchenbraterei.

Mitreißende Hits

An dem nasskalten Abend wurde nur zu Beginn Hochdeutsch gesprochen. Danach mischte sich österreichischer Dialekt mit südhessischer Mundart und ließ die Atmosphäre mehr als gemütlich werden. Neben bekannten Liedern aus der Alpenrepublik von Gabalier über Georg Danzer bis hin zu Peter Cornelius, nahm das Quartett seine Zuhörer mit auf eine musikalische Reise, die in München mit der Spider Murphy Gang und „Sommer in Stadt“ begann. Schon bald summten die Gäste bei „Es lebe der Sport“ mit oder klatschten beim Gassenhauer „Hulapalu“ kräftig in die Hände.

In das Isartal und zum Ritter Sepp, „des Mittelalters größer Depp“ ging die Reise weiter mit dem sentimentalen Lied „„Lass mi amoi no d’ Sunn aufgeh sehn“, in dem Georg Danzer daran erinnert, jeden Tag zu genießen und dankbar zu sein. Während Barbara Boll für die hohen Töne an diesem Abend zuständig war, passte so mancher Song zu den Interpreten wie die berühmte Faust aufs Auge. Immer wieder schön: Patrick Embach mit südländischen Texten oder Textpassagen wie auf der „Strada del Sole“.

Am vergnüglichen Abend konnte es aber auch passieren, dass ein durchdringendes „Stop“ die Lieder abrupt unterbrach. Schließlich musste der Genuss eines wärmenden Schnapes entsprechend gewürdigt werden. Lustige Anekdoten, die meist Barbara Boll zum Besten gab, inbegriffen. Im bunten musikalischen Reigen durften auch „Macho Macho“ oder „Fürstenfeld“ nicht fehlen. Sehr zur Freude der Gäste, deren finazieller Beitrag im Hut gesammelt wurde. Fell