Die Komödie „Der Rosengarten von Madame Vernet“ wird als Kulturfilm in der Filminsel am Donnerstag, 27. Januar, 20 Uhr, gezeigt. Eva war einst die weltweit größte Rosenzüchterin. Nun führt sie allein die Familiengärtnerei in Burgund, doch es droht der Bankrott. Schuld daran ist auch Konkurrent und Großzüchter Constantin Lamarzelle.

Steven Spielberg hat das legendäre Musical „West Side

...