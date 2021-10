Mundart und Kulinarisches

Nordheim. Auch in diesem Jahr konnte die beliebte Nordemer Kerwe nicht wie gewohnt stattfinden. Jedoch wollte man dieses traditionelle Dorffest nicht komplett ausfallenlassen. Und so entschied die Arbeitsgemeinschaft Nordheimer Vereine, welche die Kerwe ausrichtet, dass dies in einer kleinen Version stattfinden soll. Eckpunkte waren hierbei der Mundartgottesdienst von Pfarrer Arne Polzer sowie kulinarische Leckereien von Vereinen, die als Essen oder Kuchen für daheim angeboten wurden.

Alle Aktivitäten fanden am Kerwesonntag statt. Dieser wurde mit dem Mundartgottesdienst in der Kirche eröffnet, der sonst immer im Festzelt auf dem Kerweplatz stattfindet. So stand die Kirche mit der Kirchweih diesmal auch mehr im Vordergrund, die seit 1955, nach ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg, als Kirche wieder genutzt werden konnte. Sie habe in diesen 66 Jahren vieles gesehen, besonders in den 1960er und 1970er Jahren. Und jetzt kam die Pandemie hinzu, die nicht nur jedem Einzelnen, sondern auch den Vereinen und der Kirche einiges abverlangen würde, so Pfarrer Arne Polzer bei dem gut besuchten Gottesdienst.

Gleichnis vom Sämann

Pfarrer Polzer hielt den gesamten Gottesdienst in Mundart mit Ausnahme des „Vater unser“, das gemeinsam gesprochen wurde. Nach dem Psalm 150 widmete sich der Pfarrer dem Gleichnis vom Sämann, der seinen Samen ausbrachte, von dem ein Teil gleich von den Vögeln gefressen wurde und ein weiterer Teil auf den steinigen Weg fiel und ebenfalls keine Frucht brachte. Nur das Korn, das im Acker Nahrung fand, vermehrte sich und wurde später geerntet. Dies sei eines der vielen Gleichnisse, die man heute, nach 2000 Jahren, heranholt, um sie mit den eigenen Lebenssituationen zu vergleichen. Das Korn als Sinnbild für den Menschen benötigt einen Platz, in dem es fruchten und wachsen kann, für sich und andere. Auch heute gelte der Grundsatz, dass der Acker erst vorbereitet werden muss, bevor man säen und später ernten kann.

Nach den Fürbitten und dem gemeinsamen Vater unser bedauerte Simone Gall, Vorsitzende der ARGE Nordheimer Vereine, dass wieder keine Kerb stattfinden könne. Sie freue sich aber, dass einige Vereine „Essen to go“ anbieten würden. Beim Verlassen der Kirche erhielt jeder Gast zudem ein Minikerwekranzbändchen als Erinnerung an diese Kerb der besonderen Art.

Kulinarisches hatte die Kerwe trotzdem zu bieten: Schon am Freitagabend gab es auf dem Gelände der Vogelfreunde Nordheim das traditionelle Kotelettessen. Am Sonntag bot dann der Gesangverein Volkschor zwei Gerichte zur Abholung im Alten Rathaus an sowie Kuchen und Torten. Der Verein freute sich über 80 Vorbestellungen.

Der Angelverein Rheinmöve hatte für die Kerwe ein Nachtangeln angesetzt. Die dabei gefangenen Fische wurden geräuchert und am Sonntagvormittag zum Kauf angeboten. 45 Bestellungen konnten hier ausgegeben werden, der Verein bot zudem einen Bringservice für Ältere an. str