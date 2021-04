Mülleimer fängt Feuer

Wattenheim. Ein brennender Mülleimer in der Neugasse von Wattenheim hat am Donnerstagabend um 21 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Nachdem die Bewohner der Wohnung das Feuer bekämpft hatten, sorgten die Einsatzkräfte noch für Nachlöscharbeiten und die Durchlüftung der Wohnung, sagt Sprecher Ralf Becker auf Anfrage. Denn ein Quadratmeter Teppichboden sei um den Mülleimer herum in Brand geraten.

AdUnit urban-intext1

„Großes Glück war, dass keine Vorhänge und kein Sofa direkt daneben standen und das so rasch bekämpft werden konnte“, so Becker. Vor Ort sei die Rede davon gewesen, dass ein Stück Kohle einer Shisha-Pfeife in den Mülleimer gefallen sei und gekokelt habe. cos