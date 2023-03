Morgens Frühstück, abends Party im neuen Bibliser Café

Biblis. Eine Frauenrunde genießt ihr Frühstück, andere feiern Geburtstage oder Partys: Mit Yvonnes Coffee-Bar hat sich Yvonne Kral aus Gernsheim in Biblis selbstständig gemacht und damit den Traum eines eigenen Ladens erfüllt. Am Vormittag geht’s dort los mit Frühstück, am Wochenende möchte sie Partys anbieten - samstags sogar bis 4 Uhr morgens. Zuvor ist ab 17 Uhr aber Kinderdisco angesagt mit lustigen Liedern.

„Es läuft ganz gut an“, erzählt Martin Kral, während er das Frühstück richtet in der Küche. Wobei sowohl er als auch seine Frau erst einmal ihre Jobs behalten haben und sich die Zeit im Café aufteilen. Das klappt dank der Unterstützung der ganzen Familie. Die schon erwachsenen Kinder packen mit an, und auch Yvonne Krals Vater steht gut gelaunt an der Kaffeemaschine. So können sie richtig lange Öffnungszeiten anbieten. Auch die Renovierung hat die Familie selbst geschafft. „Wir haben die Räume von Dunkel auf Hell gedreht“, erzählt Kral.

Am Sonntag auch dabei

Samstags gibt’s ab 17 Uhr Kinderdisco für die Kleinen mit lustigen Liedern, ab 20 Uhr planen sie dann Motto-Partys - mit dazu passender Musik. Und beim Kinderfrühlingsfest am Sonntag wollen sie sich auch präsentieren. Martin Kral hat schon Pavillons und Schirme organisiert, um draußen Waffeln, gefüllte Fladenbrote und Sandwichs anbieten zu können. „Hoffentlich spielt das Wetter mit!“ cos