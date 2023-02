Modellbahnenlocken vor allem Männer

Biblis. Seit 2016 richten die Eisenbahnfreunde Biblis zweimal im Jahr in der Riedhalle ihre Modellbahnbörse aus. Als es am Sonntag wieder soweit war, konnten sich die Ausrichter einmal mehr auf ihr Publikum verlassen. Bereits eine halbe Stunde vor dem offiziellen Beginn bildete sich im Eingangsbereich eine Schlange, und nur kurze Zeit später war die Halle prall gefüllt. 33 Aussteller boten an 122 Tischen so ziemlich alles an, was das Herz eines Eisenbahnfreundes höherschlagen lässt.

Neben den Eisenbahnutensilien gab es überdies noch einige Artikel aus dem Bereich Spielzeug. Im Fokus standen aber die Bahnen. Modelle aus den 1910er-Jahren bis hin zu brandneuen Exemplaren wurden feilgeboten, dazu viele Dinge zum Ausschmücken einer Anlage, etwa Gebäude, Bäume oder Figuren.

„Die Börsen sind für uns überlebenswichtig“, stellte Adrian Adamek fest, der Zweite Vorsitzende der Eisenbahnfreunde. Erfreut zeigte er sich darüber, dass Corona diesem Hobby vieler technikbegeisterter Bastler nichts anhaben konnte, im Gegenteil: Viele entdeckten während der Pandemie ihre Liebe zu Modellbahnen, und so erweiterte sich der Markt sogar. Was sich nicht geändert hat: Modellbahnbau scheint noch immer in erster Linie Männersache zu sein. Bei der Börse in Biblis jedenfalls waren Frauen unter den Besuchern in der Minderheit, das Gleiche galt für Kinder.

Adamek – selbst von Beruf übrigens Lokomotivführer – richtete den Blick über den erfolgreichen Tag hinaus gleich nach vorne. „Am 29. Oktober findet in der Sport- und Kulturhalle in Nordheim von 10 bis 14 Uhr unser Tag der offenen Tür statt, ein absolutes Jahreshighlight bei dem auch die vereinseigene Anlage aufgebaut werden wird“, informierte er. Am 18. November wird es dann die nächste Auflage der Modellbahnbörse in der Bibliser Riedhalle geben. jkl