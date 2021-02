Biblis. Die Gemeinde Biblis hat das Geld für die Grundstücke im Helfrichsgärtel III samt der noch säumigen Zinsen und Gebühren erhalten. Das hat Bürgermeister Volker Scheib dieser Redaktion am Freitag bestätigt. Dem Vernehmen nach handelt es sich dabei um 4,5 Millionen Euro. Der Betrag sei „aus freien Stücken“ überwiesen worden, so Scheib. Deshalb habe er eine geplante Sondersitzung des Parlaments kurzfristig abgeblasen. Der Bürgermeister geht zudem davon aus, dass nun auch die noch offenen Rechnungen der Handwerker beglichen worden sind. Das sei aber Bestandteil des Vertrags zwischen dem ursprünglichen Investor MKM und dem neuen Investor Gutperle & Czech. Insgesamt hatte Gutperle & Czech 6 Millionen Euro an MKM bezahlt, um die noch nicht bebauten Grundstücke im Helfrichsgärtel III entwickeln und vermarkten zu können. Das Geld wurde auf ein Sperrkonto eingezahlt.

Baurechtlich abgeschlossen

AdUnit urban-intext1

Baurechtlich sei das Verfahren nun abgeschlossen. „Wir können jetzt neu durchstarten“, sagt Scheib. Die Gemeinde sei nun nur noch als Bauamt gefragt, müsse die Straßen fertigstellen und darüber wachen, dass sich der neue Investor an den ursprünglich vereinbarten städtebaulichen Vertrag hält. Dieser sieht vor, dass das Helfrichsgärtel III als Energiewohnpark entwickelt wird.

Die Aufsichtsbehörden müssen sich allerdings noch mit den Sachverhalten auseinandersetzen. So lässt Scheib derzeit prüfen, ob die Gemeinde eine weitere Zahlung, die MKM der Gemeinde zusätzlich zu den im Vertrag festgelegten Summen angeboten hat, annehmen darf. Damit könnten dann beispielsweise die Kosten für die Fachanwälte, die eingeschaltet werden mussten, bezahlt werden.

Und auch Scheibs eigenes Verhalten steht noch auf dem Prüfstand. Er hatte nach der rechtlichen Prüfung gegen den mehrheitlichen Beschluss der Gemeindevertreter, den Vertrag mit MKM zu kündigen, Widerspruch aus formalen Gründen eingelegt und damit erneute Beratungen erzwungen. Dieses Vorgehen lässt die SPD derzeit durch die Kommunalaufsicht prüfen. kur