Mittelstraße wird komplett saniert

Biblis. Der erste Bauabschnitt zwischen Ludwigsstraße und Pfadgasse wird dabei bis voraussichtlich kurz vor Weihnachten komplett gesperrt, im Frühjahr ist der zweite Bauabschnitt an der Reihe. Das kündigt der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) an, der für die Sanierung zuständig ist. Die Arbeiten umfassen sowohl Kanalbau- als auch Straßenbaumaßnahmen. Dabei finden Arbeiten am Hauptkanal sowie eine Erneuerung der schadhaften Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich statt. Die Abschnitte werden dafür voll gesperrt, fußläufig würden die Grundstücke aber jederzeit erreichbar sein, versichert der KMB.

Der erste Bauabschnitt verläuft von der Kreuzung zur Ludwigstraße bis zur Pfadgasse und soll bis Mitte Dezember fertiggestellt sein. Anschließend ist der zweite Bauabschnitt an der Reihe von Ludwigstraße bis Darmstädter Straße.

Der KMB betreut die Gemeinde Biblis in allen Angelegenheiten des kommunalen Straßenbaus und der Abwasserbeseitigung. Bei Rückfragen zum Bereich Straßenbau stehen Daniel Horn (06251/1096-61) und für den Bereich Kanalbau Karl-Walter Neumann (06251/10 96-37) zur Verfügung.