Mit viel Abstand klappt’s in der Probe

Nordheim. Die Töne und Worte von „Tears in Heaven“ schallen leise durch die Tür des Alten Rathauses. Drinnen probt der Popchor, eine Abteilung des Volkschors Nordheim. Dirigent Raphael Kuhn spielt auf dem Klavier die Melodie. Ganz normal eigentlich – zumindest noch vor Corona. Seit Monaten war genau das nicht möglich. „Wir singen wieder“, stellt Vorsitzende Irmtraud Arnold mit Erleichterung fest.

Schon im Juni hat der Volkschor angefangen, in der evangelischen Kirche zu singen. Platz gab es dort ausreichend, doch die Fenster konnten nicht geöffnet werden. „Wir haben 1,50 Meter Abstand voneinander gehalten, aber es war etwas schwierig, uns mit den verschiedenen Stimmen gegenseitig zu hören“, merkt die Vorsitzende an. Das fand auch der Dirigent. Auf dem Gelände vor dem Alten Rathaus ging es mit den Proben weiter. „Wir haben erstmal Bekanntes geübt. Die Sänger sollten sich sicher fühlen, und es sollte für Passanten nicht allzu schlimm klingen“, erzählt Kuhn.

Aber auch hier war die Schwierigkeit, dass sich die Stimmen etwas verloren. Der Chorgesang basiert auf Mehrstimmigkeit, und es ist schwierig, die eigene Tonart zu halten, wenn die Mitsänger nicht gut gehört werden. Nun singt der Volkschor im „geschlossenen“ Raum im Rathaus. Doch die Fenster sind weit geöffnet, selbst wenn es abends frisch ist. Sie sitzen weit voneinander entfernt. „Das ist noch ungewohnt, aber immerhin verstehen wir jetzt den Dirigenten besser als in der Kirche oder im Freien“, erklärt Irmgard Arnold.

Der Gemischte Chor probt ebenfalls bereits bekannte Stücke. Ein neues Lied übt Raphael Kuhn aber schon für den Volkstrauertag ein: „Näher mein Gott zu dir“. Angeblich hat dies das Orchester der Titanic bei deren Untergang gespielt.

„Wir wissen noch gar nicht, ob und wie der Volkstrauertag begangen wird. Aber wir sind gerüstet“, sagt der Dirigent. Sonst singt er mit dem Gemischten Chor eher traditionelles Repertoire, unter anderem Berliner Schlager von Walter Kollo. Raphael Kuhn selbst singt in diversen Formationen mit, von denen bisher aber noch keine den Probenbetrieb wieder aufgenommen hat. „Wir haben verschiedene Sänger einzeln aufgenommen. Das Ganze wird gerade zusammengeschnitten“, berichtet er.

Eine Online-Probe über Zoom hält er für schwierig. „Manchmal ist die Übertragung nicht synchron oder hängt etwas. Noch dazu ist es schwer, sich selbst zu hören, geschweige denn die anderen Stimmen des Chors“, meint Kuhn. Es gibt zwar spezielle Mikrofone und Kopfhörer, die das leisten könnten, aber das sei nichts für einen Chor, der einfach nur Spaß am Singen habe. Kuhn ist froh und dankbar, dass in Nordheim die Probenarbeit wieder angefangen hat. Theoretisch bereitet sich der Volkschor auf ein Konzert zu Weihnachten in der Kirche vor, wenn es denn stattfinden darf.

Neuer Interessent dabei

Zur großen Freude kam auch ein neuer Sänger vorbei, dessen Chor sich gerade auflöst. „Er probiert verschiedene Chöre in der Nachbarschaft aus. Vielleicht fällt seine Wahl am Ende auf uns“, hofft die Vorsitzende. Sämtliche Mitglieder sind inzwischen geimpft, aber noch längst sind nicht alle wieder bei den Singstunden anwesend. „Besonders die Jüngeren trauen sich noch nicht so raus. Aber dafür haben wir Verständnis. Es war für alle Vereine eine harte Zeit über den Lockdown und die letzten Monate. Jetzt haben wir wieder ein Stück Normalität. Vorerst…“, meint Irmtraud Arnold.