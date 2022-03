Biblis. Yeva Parkhomenko hat fünf Tage gebraucht, um mit ihrer Mutter und der Oma aus Kiew herauszukommen. „Zwei Tage lang konnten wir das Haus gar nicht verlassen wegen der Sperrstunde“, erzählt die 22-Jährige. Dann kamen sie zum überfüllten Bahnhof, schafften es aber nicht in die Züge. Also verbrachten sie einen ganzen Tag dort. Beim Bombenalarm eilten sie immer wieder in den U-Bahn-Schacht.

...