Mit Musik und Eisstockschießen durch den Winter

Biblis. Unter dem Motto „Wohnzimmerkonzerte“ lädt Arnika Dörr vom Hähnchenrestaurant Bruchweiher im Herbst und Winter ein. Dafür hat sie eigens ein kleines Zelt, das beheizbar ist, aufgestellt. Es nimmt den Platz gegenüber vom Eingang ein. Weiter vorne, direkt, wenn man auf das Gelände kommt, stehen Liegestühle mit Fellen rund um einen Lagerfeuerplatz.

Arnika Dörr lädt ins beheizte Zelt. © cid

Dahinter ist ein Stehtisch, an dessen Fuß später ein Feuer angezündet werden kann. Das alles wirkt sehr einladend und gemütlich, selbst wenn es richtig kalt werden sollte. „Das ist aus der Not heraus geboren, weil wir durch die Abstandsregeln nicht so viele Sitzplätze drinnen für die Konzerte anbieten können“, erklärte Arnika Dörr. Im Zelt können 40 Leute zuhören. Dafür kann man sich telefonisch anmelden, um einen Platz zu reservieren.

Seit sie das Programm veröffentlicht hat, kam schon die erste Resonanz. Zusätzlich hat Arnika Dörr eine mobile Eisbahn im Bereich der Minigolf-Anlage aufgebaut. Dort können bis zu zehn Personen Eisstock schießen. Kulinarisch hat sie ebenfalls aufgestockt. „Wir bieten Schmalzbrot und Barbecue-Chicken Wings für draußen an, also richtiges Fingerfood, was man am Lagerfeuer gut essen kann“, so die Inhaberin. Die Getränkekarte ist ebenfalls angepasst. Es gibt unter anderem Wikinger Met, Irish Coffee und Jagertee. Sogar Spaziergänger können sich bei einem Glühwein aufwärmen. „Ich hoffe, das Zelt wird sich als ‚kleiner Biergarten‘ bei den Gästen durchsetzen“, meint Dörr.

Das Konzertprogramm sieht eine ganze Reihe von Auftritten vor. Den Anfang machen an diesem Donnerstag, 4. November, 18 Uhr, „Mela ‘n‘ the acoustic flow“. Melanie Haag (Gesang) und Florian Käther (Gitarre) begeistern mit großem Repertoire aus allen Genres. Sie sind nicht nur musikalisch, sondern bringen auch Wortwitz mit.

Weiter geht es am Samstag, 13. November, ab 18 Uhr, mit „Molly Alone“. Die zwei Brüder Robert (The Bruce) und Andreas (St. Andrew) Hoffmann kommen zum zweiten Mal mit ihrer Lebensfreude und bringen mit ihren Liedern schottisch-irisches Flair in den Biergarten. An der Bar gibt es passend erlesene Whiskys.

„District Lounge“ ist am Samtag, 20. November, ab18 Uhr, zu Gast. Die drei Musiker aus Bürstadt spielen auf ihre ganz eigene Art, und der Name ist nicht Programm. Was loungig beginnt, kann schnell auf den Siedepunkt steigen. Mit „Geigenliebe“ ist der Auftritt von Eva und Julia überschrieben, und sie spielen so gefühlvoll und wunderschön auf ihren Streichinstrumenten. Passend zum ersten Advent am Sonntag, 28. November, ab 17 Uhr, erklingen moderne, vorweihnachtliche Lieder und klassische Stücke. Am Mittwoch, 1. Dezember, 18 Uhr, ist Matthias Karb die „One Man Party Band“ und bietet einen ganz besonderen Pianoabend.

Das junge Talent Jan Aaron Snaschel ist mit Gesang und Gitarre in der Region kein Unbekannter mehr. Er sorgt am Samstag, 4. Dezember, ab 18 Uhr, für gute Stimmung und manchmal feuchte Augen. Den Jahresabschluss machen natürlich Barbara Boll und Patrick Embach, und zwar zweimal: am Sonntag, 12. Dezember, um 14 und um 18 Uhr. Es ist der dritte Advent, und die beiden spielen aus ihrem umfangreichen Repertoire. Zum letzten Mal heißt es: „Barbara Boll lädt ein“.

Bei allen Konzerten ist der Eintritt frei. Es sind Reservierungen unter Tel. 06245/72 84 möglich. Ab dem 15. Dezember ist die Gaststätte geschlossen bis zum 2. Januar 2022. Das Angebot mit dem Eisstockschießen gibt es bis zum 30. Januar. cid

