Mit lila Rad auf der Flucht

Biblis. Eine Flucht mit Fahrrad haben aufmerksame Nachbarn am Montagabend in Biblis vereitelt. Aufgefallen ist der 18-Jährige gegen 19 Uhr in der Goethestraße. Dort hatte er in einem unverschlossenen Kleinwagen nach Wertsachen gesucht, wie die Polizei berichtet. Als ihn Anwohner entdeckten, flüchtete der Mann mit dem Rad. Bei der B 44 konnten ihn Zeugen stoppen und einer Polizeistreife übergeben.

Wie sich herausstellte, ist der Verdächtige bereits wegen ähnlicher Fälle bekannt. Bei dem 18-Jährigen wurden zudem Turnschuhe gefunden, die kurz zuvor von einem Grundstück in der Neuen Friedhofstraße gestohlen wurden. Auch fanden sich zwei Kettenanhänger wieder, die aus dem Kleinwagen in der Goethestraße stammen. Mit welcher Strafe der 18-Jährige rechnen muss, werde sich nach Abschluss der Ermittlungen zeigen, hieß es.

Das Damenrad in Pink und Lila mit dem bunten Fahrradhelm am Gepäckträger wurde sichergestellt. Die Ermittler bitten nun die Besitzerin, sich bei ihnen zu melden. pol