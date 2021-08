Mit Gefühl und Geschick

Biblis. „Und jetzt mal den Ball auf dem Schläger balancieren“, motivierten die beiden Tennistrainerinnen die Kinder bei den Ferienspielen in Biblis, die am sportlichen Programm des Tennisclubs teilnahmen. Gar nicht so einfach, schnell rutschten oder sprangen die gelben Bälle von den Schlägern runter und die Kinder waren damit beschäftigt, ihre Bälle wieder einzufangen. Zwei Stunden konnten diese erste Erfahrungen mit Ball, Schläger und Netz sammeln und hatten viel Spaß dabei.

Vorwiegend junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren diesmal bei den Ferienspielen beim Tennisclub angemeldet. Keines der Kinder gehörte zum Nachwuchs des Vereins selbst. Nachdem die Ferienspiele coronabedingt im vergangenen Jahr pausiert hatten, war auch der Tennisclub in diesem Jahr wieder mit dabei. „Wir wollten sofort mitmachen und freuten uns schon sehr drauf“, meinten hierzu die beiden Jugendtrainerinnen Emely Wiepcke und Celine Gebhardt. Gut zehn Kindern hatten sich für den Tennisspaß angemeldet, und dank schönen Wetters konnten sie die Tennisplätze unter freiem Himmel nutzen. „Zu Beginn ging es darum, die Kinder mit Schläger und Ball vertraut zu machen, hierfür haben wir einige Übungen durchgeführt“, erklärte Emely Wiepcke.

Koordination gefragt

Die Schläger seien Kinderschläger, also kleiner und auch die Bälle Druckreduziert, damit sie nicht so hoch und so weit wegspringen. Dies ermögliche mehr Kontrolle über den Ball und mache es den Anfängern leichter. Dann übten die Jungen und Mädchen fleißig, wie sie die Bälle auf dem Schläger nach oben hopsen lassen oder wie sie ihren Ball auf dem Schläger balancieren können. „Weiterhin machen wir noch Koordinationsübungen mit den Kindern“, so Celine Gebhardt. Hierfür lag eine Koordinationsleiter auf dem Boden, die Jungen und Mädchen sollten hier mal mit beiden Beinen oder nur auf einem hopsend durch die Leiter gehen. Daneben gab es noch bunte Reifen, die ebenfalls als Koordinationsübung dienten. Hier ging es eher darum, die Reifenfarben mit den Füßen zu treffen oder um Rechts-Links-Koordination. Die Kinder übten fleißig und versuchten dann auch ihre ersten Bälle über das Netz zu spielen, wobei aufgrund des jungen Alters der Teilnehmerinnen und Teilnehmer keine großen Ballwechsel zustande kamen. Die Jungen und Mädchen zeigten sich jedoch schon stolz darüber, dass sie den Ball über das Netz brachten. Zum Abschluss der zwei Stunden beim Tennisclub gab es noch eine Staffel, bei der die Kinder auf dem Schläger einen Ball um Hütchen tragen mussten, bevor sie den Ball dann an das nächste Kind weitergeben konnten.