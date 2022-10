Mit Förster im Steiner Wald

Biblis. Die Bürgerstiftung Biblis lädt am Samstag, 15. Oktober, um 10 Uhr zu einer Wald-Exkursion unter der Leitung von Forstamtsleiter Ralf Schepp im Steiner Wald ein. Treffpunkt mit dem Fahrrad ist an der Burg Stein. Thema der Exkursion ist etwa die historisch bedeutsame Ruine Burg Stein sowie der Steiner Wald als Natur- und Vogelschutzgebiet, seine Entstehung, alte Laubholzmischwälder und alte Schwarznussbestände. Die Führung dauert etwa zwei Stunden, die Teilnahme ist kostenlos. Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 20 begrenzt. Anmeldungen sind bis Montag, 10. Oktober, per E-Mail an info@buergerstiftung-biblis.de möglich. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1