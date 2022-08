Mit dem Rollstuhl durch Biblis

Biblis. Ist Biblis behindertengerecht? Das fragen sich die örtlichen Sozialdemokraten. Die SPD Biblis schaut sich deshalb zusammen mit einem Rollstuhlfahrer in der Gemeinde um. Die Genossen wollen sich ein Bild davon machen, wo in Biblis Handlungsbedarf besteht. Und welche Schwierigkeiten und Gefahren Rollstuhlfahrer, aber auch Menschen mit einem Rollator oder Kinderwagen haben, wenn sie in der Gemeinde unterwegs sind. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 30. August, statt. Treffpunkt ist um 18 Uhr auf der Westseite des Bahnhofs. Die Genossen freuen sich, wenn interessierte Bürger an der Tour durch die Gemeinde teilnehmen und möglicherweise auch auf Gefahrenpunkte aufmerksam machen. red

