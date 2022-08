Am Montag, 8. August, lädt der CDU-Gemeindeverband Biblis zur Sommerradtour durch Biblis ein. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Kinderkrippe an der Grillhütte in der Pfaffenaue. Dort will die Leiterin der Einrichtung das pädagogische Konzept vorstellen.

Gegen 18.45 Uhr wollen die Politiker am Pfaffenauestadion mit dem Platzwart sowie dem Vorstand des FV Biblis/BiNoWa über weitere Ausbau-

...