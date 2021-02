Hofheim/Biblis. Es gibt sie wieder: die direkte Busverbindung zwischen Biblis, Hofheim und Worms. Seit Montag bietet die Buslinie 642 fünf Direktfahrten an. Wer diese nutzt, muss nicht in Hofheim in oder aus dem Zug steigen.

Fahrzeiten Von Montag bis Freitag gibt es täglich fünf Fahrten nach Worms und wieder zurück. Die früheste Fahrt von Biblis aus startet um 7.21 Uhr an der Haltestelle Hochhaus. Um 8.03 Uhr wird der Wormser Bahnhof erreicht. Um 8.06 Uhr erfolgt die erste Rückfahrt aus Worms. Dann ab Biblis: 9.21 Uhr, 11.21 Uhr, 13.21 Uhr und 15.21 Uhr. Die weiteren Abfahrten in Worms: 10.06 Uhr, 12.06 Uhr, 14.06 Uhr und 16.06 Uhr.

„Bürgerschaftliches Engagement hat die Politik wachgerüttelt“, sagte der Bibliser Bürgermeister Volker Scheib am Montagmittag auf dem Bahnhofvorplatz in Hofheim. Dorthin hatte Kreisbeigeordneter Karsten Krug eingeladen, der als Dezernent zuständig ist für den Öffentlichen Personennahverkehr.

Rund 1300 Unterschriften hatten Stefan Spreitzenbarth aus Wattenheim und Rüdiger Glaser aus Nordheim gesammelt und an Bürgermeister Volker Scheib weitergeleitet. Der Rathauschef legte im vergangenen Jahr, als das Anhörungsverfahren zum neuen Nahverkehrsplan lief, dieses Votum der Bürger auf den Tisch – und fand Beachtung. Kreisbeigeordneter Karsten Krug kündigte für Februar 2021 einen Rufbus für die gewünschte Direktverbindung an. Der Bibliser Bürgermeister sowie die anderen Mitstreiter, darunter die ehemalige Hofheimer Ortsvorsteherin Rita Rose, waren skeptisch, ob die Senioren, die sich vor Jahren vor allem für den Erhalt der Linie eingesetzt hatten, sich tatsächlich eine Busfahrt bestellen würden.

„Wir hatten zunächst an einen Rufbus gedacht, aber erkannt, dass dieser nicht unbedingt günstiger wäre als eine Direktverbindung“, erklärte Krug am Montag am Hofheimer Bahnhof. Nun gibt es unter der Woche die täglichen fünf direkten Fahrten nach Worms und wieder zurück.

Deshalb herrschte bei dem Pressetermin vor allem Freude und Dankbarkeit für das wieder gewonnene Angebot. Dies machten Rita Rose und ihr Nachfolger, Ortsvorsteher Alexander Scholl, sowie die Nordheimer Ortsvorsteherin Renate Weissbrodt deutlich.

Mit der Direktverbindung komme man den Wünschen der Bevölkerung entgegen, lobte der Lampertheimer Bürgermeister Gottfried Störmer. Allerdings müssten auch die Kosten im Blick behalten werden. Er rief daher dazu auf, den Bus zu nutzen. Ende 2022 werde eine Auswertung erfolgen, ergänzte Krug.

„Während der Pandemie fahren viele ältere Menschen aus Angst vor einer Ansteckung nicht mit dem Bus“, gab Stefan Spreitzenbarth zu bedenken. Dies müsse berücksichtigt werden. Rüdiger Glaser machte deutlich, dass die Busverbindung nach Worms bereits in den 60er Jahren bestanden habe. Solch eine Tradition dürfe nicht beendet werden.

Mobil zu bleiben und selbstständig zum Einkaufen oder zu den Fachärzten nach Worms zu fahren, das waren vor mehr als sechs Jahren die Beweggründe von vielen Senioren aus den Bibliser Ortsteilen und dem Lampertheimer Stadtteil Hofheim, um sich für die Beibehaltung der Direktverbindung einzusetzen. Damals wurden ebenfalls Unterschriften gesammelt – allerdings ohne Erfolg. Ende 2015 war mit dem Bus Schluss, weil es eine parallele Zugverbindung gab. Ab dem Hofheimer Bahnhof fuhr nur noch der Zug.

Mehr Haltestellen in Worms

Nun gibt es wieder ein Parallel-Angebot. „Mit dem Bus ist eine feingliedrige Erschließung möglich“, betonte Krug. So werden in Worms mehrere Bushaltestellen angefahren und nicht nur der Bahnhof. Bei den Aktionen für den Erhalt der Buslinie vor einigen Jahren war deutlich geworden, dass genau dieser Komfort für Menschen mit eingeschränkter Mobilität wichtig ist. Je weniger sie umsteigen müssen, desto leichter ist für sie die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel.