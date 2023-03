Mit Blick nach vorne

Biblis. Langsam komme wieder Leben ins Vereinsgeschehen, lautete der positive Rück- und Ausblick auf die Aktivitäten des Gesangvereins Frohsinn Biblis bei der Jahreshauptversammlung. So sind in diesem Jahr einige Aktivitäten geplant, die die Sängerinnen und Sänger mit Musik, Gesang und Geselligkeit verbinden sollen. Alle freuen sich zudem auf die Rückkehr von Dirigent Herbert Ritzert, der voraussichtlich nach Ostern seine Tätigkeit wieder aufnehmen wird.

Die beiden gleichberechtigen Vorsitzenden Inge Gölz und Hans Seibert berichteten vor gut 35 Mitgliedern vom vergangenen Jahr und gaben einen Ausblick auf die zukünftigen Aktivitäten. „Im ersten Quartal 2022 fanden infolge der Corona-Pandemie keine Singstunden statt. Auch alle Aktivitäten mussten in dieser Zeit eingestellt werden“, erinnerte Seibert. So fiel der Jahresgottesdienst ebenso aus wie auch das Heringsessen am Aschermittwoch.

Rückblick ins Jahr 2022

Die erste Singstunde fand dann Ende März wieder statt, danach folgten über das Jahr noch weitere 25 Singstunden. „Wir haben 187 Mitglieder, 42 aktive Sängerinnen und Sänger gehören dem Verein an“, ergänzte Inge Gölz. Im Schnitt seien 30 Personen bei den Proben gewesen.

Anfang November erkrankte Dirigent Herbert Ritzert schwer. Sänger Nikolaus Wachtel erklärte sich spontan bereit, einige Singstunden zu leiten, um die Sängerinnen und Sänger auf die bereits zugesagten musikalischen Auftritte zum Volkstrauertag und Totensonntag sowie auf das Singen zum Weihnachtsmarkt und beim Vereins-Adventskaffee vorzubereiten. Hierfür bedankte sich der Vorstand im Namen des Chors nochmals herzlich bei Wachtel.

Vorsitzender Seibert zählte dann die Aktivitäten auf, die 2022 noch folgten. So konnte im Juli, nach zwei Jahren Pause, endlich wieder das Sommerfest des Vereins an der Grillhütte gefeierte werden. Im November gab es dann einen Ausflug zu einer Weinprobe, und im November übernahmen die Ehrenamtlichen die Bewirtung einer Kulturveranstaltung der Gemeinde Biblis im Bürgerzentrum. Ende des Jahres folgten die gesanglichen Auftritte am Volkstrauertag und bei der Gedenkfeier für verstorbene Mitglieder auf dem Friedhof zum Totensonntag.

Herbert plant Rückkehr

Ebenso begeisterte der Frohsinn mit Weihnachtsliedern die Besucher beim Bibliser Weihnachtsmarkt. Einen Stand, wie früher, konnte der Frohsinn beim Weihnachtsmarkt allerdings nicht besetzen. „Aus Altersgründen können wir uns daran leider nicht mehr beteiligen“, so Seibert.

Schön sei zudem gewesen, dass viele Mitglieder das neue Angebot eines Weihnachtskaffees, statt einer abendlichen Feier, wahrgenommen hätten. Dieses Konzept wolle man auch 2023 wieder anbieten. Nun blicken alle auf die Zeit nach Ostern, da plant Dirigent Herbert Ritzert seine Rückkehr als musikalischer Leiter zum Verein. Bis dahin übernimmt als Krankheitsvertretung weiterhin Heinz Ritsert, Vorsitzender des Sängerkeis Bergstraße, die Chorproben.

Die Vorsitzenden kündigten an, dass der Verein im Mai und Juli jeweils einen Kuchenverkauf auf dem Bauernmarkt in Groß-Rohrheim übernehmen wird, im Juli findet zudem das Sommerfest statt, ein Ausflug sei für September geplant und im November wird für die Verstorbenen gesungen.

Im Jahr 2024 wolle man dann das 130. Jubiläum des Vereins feiern. Bei den Wahlen erklärte sich der geschäftsführende Vorstand für eine Wiederwahl bereit, dem wurde durch das Gremium zugestimmt. str