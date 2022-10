Mit allen Sinnen genießen

Bodenwälder Blaue, Rote Emmalie oder Lady Anna: Willkommen in der Kartoffelfamilie. Einen Genusstag rund um die Erdknolle bot Familie Ochsenschläger bei ihrem „Kartoffelmarkt“ in Wattenheim an. In der Scheune und im Hofladen gab es reichlich Leckereien und Accessoires von regionalen Manufakturen und örtlichen Vereinen, sodass die Gästen auch bei Regenwetter gemütlich bummeln

...