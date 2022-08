Die Filmemacherin Yasmin Rams leidet seit frühester Kindheit an Epilepsie. Gegen den Willen ihrer Familie begibt sich die Frau auf die Reise, um eine alternative Behandlungsmethode für ihre Krankheit zu finden. Ihre Dokumentation darüber „Heil dich doch selbst“ ist am Donnerstag, 1. September, 20 Uhr, in der Bibliser Filminsel zu sehen.

