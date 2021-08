Mieses Wetter, aber immerhin 1200 Besucher

Biblis. „Immerhin haben wir über 1200 Leute bewegt, hierher zu kommen“, meinte Marcus Müller vom Vorstandsduo. Die Bilanz des XXL Open Air der Filminsel auf dem Rasenplatz des Pfaffenau-Stadions fiel etwas ernüchternd aus. Das Mitarbeiterteam hatte gleich mit zwei Einschränkungen zu kämpfen. Zum einen die unberechenbare Wetterlage in diesem Sommer, zum anderen war da noch Corona.

„Man kann nicht sagen, warum sich die Kartenverkäufe etwas in Grenzen hielten. Entweder war es das Wetter, oder manche halten sich aufgrund des Virus noch zurück“, vermutete Müller. Oder es war vielleicht auch die Filmauswahl, denn sehr viele Streifen, über die im Vorfeld auf Facebook abgestimmt worden waren, sind derzeit nicht im Verleih erhältlich. Die Filminsel musste auf das zurückgreifen, was derzeit auf dem Markt zu bekommen war, und so kam diese bunte Mischung zustande, die eben nicht jeden Kinofreund ansprach. Die Fans der Filminsel, die die ganze Zeit über ins Stadion kamen, nahmen es locker.

Am Freitagabend zu „Grease“ regnete es immer wieder, aber alle waren gut ausgestattet, dick eingepackt und mummelten sich in ihre Sitze ein. Ausgerechnet mittwochs war „Kaiserwetter“ gewesen, aber die Kabarettistin Lizzy Aumeier hatte ihren Auftritt sehr kurzfristig wegen Krankheit absagen müssen.

Schwer enttäuscht

„Das hat uns alle schwer enttäuscht. Wir hätten sie gerne hier gehabt, zumal es auch die Benefizveranstaltung für die Flutopfer gewesen wäre“, erklärte Birgit Gimbel vom Vorstandsduo. Der Abschlussabend sorgte noch einmal mit 340 Karten für einen recht vollen Platz. Die Abendkasse war gut gefragt und das Wetter hielt bis auf die letzten Minuten des Films.

Besonders für die beteiligten Vereine und die verschiedenen professionellen Essens- und Getränkeversorger tut es dem Vorstand leid. Alle hatten sich viel mehr von ihrem Einsatz in der Pfaffenaue versprochen. „Wir alle hatten uns mehr Zuschauer gewünscht. Dann wären die Umsätze sehr viel höher ausgefallen“, meinte Müller. Kinotechniker Viktor Panow aus Kirchheimbolanden sprach den Filminsel-Mitarbeitern ein großes Lob aus. „Sie machen das Open Air nicht nur aus Gewinndenken und wirtschaftlichem Interesse heraus, sondern mit viel Herzblut“.

Von den Snacks und Süßigkeiten ist noch etliches übrig, aber das wandert zurück ins Kino und wird dort verkauft. In der Filminsel beginnen die ersten Vorstellungen seit der Corona-Zwangspause am 2. September. In der Hintergasse ist das Schachbrettmuster auf den Zuschauerraum angewendet worden, so dass keine kompletten Reihen gesperrt werden müssen. „Aber mehr Zuschauer gehen trotzdem nicht rein“, merkte Müller an.

Es gilt die 3 G-Regelung. Fürs Kino ist ein eigenes Smartphone angeschafft worden, dass als Scanner für die Impfnachweise fungiert. Mit der Luca-App können sich Besucher einchecken und der Dienstplan für die Mitarbeiter ist schon gemacht.

Wie es mit den Kulturveranstaltungen weitergehen wird, ist derzeit noch unklar. „Die Lesung von Christian Berkel wird bereits zum vierten Mal verschoben. Hannes Bender im Oktober haben wir auch vertagt und wir hoffen, dass die Termine mit den Bergsteigern im Dezember stattfinden können. Die Pandemie macht es uns sehr schwer“, seufzte Birgit Gimbel. Vor allem möchte sie auch nicht ständig in nüchterne Räume ausweichen müssen.

Ob es im kommenden Jahr wieder ein Open Air geben wird, darüber denkt das Team erstmal nach. „In Lampertheim gibt es nächstes Wochenende ein Open Air Kino in den Biedensand-Bädern. Das ist natürlich legitim, dass als Kommune zu organisieren. Aber ich finde das nicht besonders fair gegenüber uns als Verein, der das alles ehrenamtlich und nebenberuflich macht. Einige von uns haben Urlaubstage dafür genutzt“, so Birgit Gimbel.