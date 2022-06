MGV Liederkranz Biblis sucht Dirigenten

Biblis. Der MGV Liederkranz sucht für seinen jungen Chor „Freestyle“ und den gemischten Chor jeweils einen Dirigenten. Eine gemeinsame Singstunde hatte ergeben, dass die musikalische Harmonie zwischen den beiden Chören nicht zustande gekommen war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Jahreshauptversammlung, bei der im Saal des Bürgerzentrums Vorsitzender Rainer Tiede etwa 30 stimmberechtigte Mitglieder begrüßen durfte, war die Dirigentensuche nur eines von dringlichen Themen. Selbst auf eine Anzeige in einem Chor-Magazin hatte sich kein neuer Chorleiter finden können. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie und den damit verbundenen Chorproben-Pausen ist zudem die Zahl der Aktiven weiter zurückgegangen.

Bei der Rückschau auf die schwere Zeit, in der auch das Weihnachtskonzert, Waldfest und die Sängerversammlung ausfallen musste, konnte zumindest eine Weihnachtsfeier im Flic Flac gefeiert werden. Tiede wünschte sich, „dass wir bald in ruhigere Fahrwasser kommen“.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Schäftersheim Liederkranz feiert 2023 das 175-Jahr-Jubiläum und sucht neuen Dirigenten Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Ilvesheim Große Freude bei Wiedersehen Mehr erfahren

Mehr als zufriedenstellend ist die Kassenlage des Vereins. Das liegt auch an dem in diesem Fall glücklichen Umstand, dass kein Dirigent bezahlt werden musste. Somit fiel die Entlastung des Vorstandes einstimmig aus.

Während man sich auf einen Termin für den Vereinsabend am Samstag, 29. Oktober, schnell einigen konnte, stellt die Wiederbelebung des Waldfestes die Verantwortlichen vor ein Problem. So sind zuverlässige Helfer aus der Vergangenheit mittlerweile in die Jahre gekommen und können somit nicht mehr ihren vollen Einsatz bringen. Nachdem kurzzeitig eine Reduzierung des Traditionsfestes diskutiert wurde, einigte man sich darauf, dass ein Gremium verschiedene Möglichkeiten und die Machbarkeit beleuchten und sodann vorstellen sollte. Aus finanziellen Gründen ist der Verein jedoch auf die Einnahmen nicht angewiesen. Der Rückgang der Aktiven und der fehlende Dirigent ließen Zwischenrufe nach einer Fusion mit einem anderen Verein laut werden. Doch bevor es so weit ist, soll es probeweise eine Singstunde mit einem befreundeten Chor geben. Erste Kontakte zum Volkschor in Nordheim wurden bereits geknüpft. Fell