Messstelle nach Störung repariert

Biblis. An einer Messstelle im Kernkraftwerk Biblis ist es zu wiederholten Störmeldungen gekommen, so dass sie kurzzeitig außer Betrieb genommen wurde. Das teilt die RWE Nuclear GmbH als Betreiberin mit, weil es als meldepflichtiges Ereignis dem Hessischen Umweltministerium gemeldet werden musste. Die Messstelle sei Teil des Radioaktivitätsüberwachungssystems. Bei einer Untersuchung hätten Mitarbeiter undichte Schläuche entdeckt und mit weiteren Bauteilen ausgetauscht. Die Messstelle sei nun wieder funktionsfähig und in Betrieb.

Nach der Skala zur Bewertung von Vorkommnissen ist dies als Ereignis der Stufe 0 zuzuordnen und habe demnach keine oder sehr geringe sicherheitstechnische Bedeutung. Eine Gefährdung des Personals, der Umgebung oder der Anlage habe nicht bestanden. red