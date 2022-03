Meisterschaft nach Meisterbrief?

Biblis. „Das war schon ein verrücktes Spiel!“ Patrick Wagner wusste, dass das Duell in der Fußball-Kreisliga C Bergstraße zwischen dem FV Biblis II und dem SV Unter-Flockenbach III am Sonntag ein Spektakel war. Dafür sprach auch der Endstand von 5:5 (3:3) auf dem Kunstrasen im Bibliser Pfaffenau-Stadion.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wagner selbst hatte großen Anteil daran, dass sich das Resultat für die Bibliser Reserve mitten im Kampf um den Klassenerhalt wie ein Sieg anfühlte. Nachdem er schon den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielt hatte (33.), war es erneut der 28-Jährige, der in der Nachspielzeit mit dem Tor zum 5:5 (90.+1) für Riesenjubel bei den Gurkenstädtern sorgte.

Eine Stärke von Patrick Wagner ist seine Flexibilität. Im A-Liga-Team des FV Biblis hält er die Abwehr zusammen, in der zweiten Mannschaft hilft er gerne im Sturm aus. © Berno Nix

„Am Ende war das ein gefühlter Sieg“, räumte Wagner ein, der eigentlich Kapitän des A-Ligateams des FV Biblis ist und dort in der Abwehr spielt, beim FVB II aber gerne im Sturm aushilft. „Ich mache keinen Unterschied, ob es erste oder zweite Mannschaft ist, schließlich gehören wir alle zusammen“, war Wagner nicht der einzige Spieler aus dem Kader des Tabellenzweiten der Kreisliga A, der der Zweitvertretung half im Abstiegskampf einen wichtigen Punkt in Biblis zu behalten.

Moral stimmt

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Wir beginnen eigentlich gut, fangen dann aber zwei blöde Gegentore, darunter war ein Strafstoß. Dennoch ist es uns in diesem Spiel gleich zweimal gelungen, einen Zwei-Tore-Rückstand aufzuholen. Das ist schon etwas Außergewöhnliches“, sah Wagner nach seinem Anschlusstor zum 1:2, wie der der FVB II die Begegnung sogar auf 3:2 drehte, ehe die Gäste aus dem Gorxheimertal wieder mit dem Toreschießen an der Reihe waren. Sie zogen bis auf 5:3 davon, ehe dann auch die Hausherren noch zweimal zuschlugen und den Punkt sicherten.

„Da ich unser letztes A-Ligaspiel vor der Winterpause in Lindenfels nicht mitspielen konnte, war klar, dass ich gegen den SVU III der zweiten Mannschaft helfen werde“, betonte Wagner. Es hatte einen ganz besonderen Grund warum er, der am 15. März seinen 29. Geburtstag feiert, im November 2021 im Odenwald nicht mitspielen konnte. „Ich habe von Juli bis Dezember 2021 in Hameln einen Lehrgang zum Industriemeister Mechatronik absolviert. Mit dem Zug braucht man da von Biblis aus acht Stunden, daher hat das damals mit dem Spiel in Lindenfels nicht geklappt“, erklärte Wagner. Der Mechatroniker, der im Drei-Schicht-Betrieb beim Möbelhersteller Bürstadt Furniture GmbH arbeitet, freut sich nun sehr, den Meisterbrief in der Tasche zu haben.

Eine weitere Auswärtsreise kam für das Mitglied von Eintracht Frankfurt an diesem Mittwoch ebenfalls nicht in Frage. „Bei uns standen da die Betriebswahlen an, da war ich 13 Stunden eingespannt“, hätte sich der FVB-Kapitän ansonsten auch einen Trip zum Europa-League-Achtelfinal-Hinspiel Betis Sevilla gegen Eintracht Frankfurt vorstellen können. „Normalerweise spielt die Europa League ja am Donnerstag, aber beim Rückspiel nächste Woche will ich dann schon im Stadion mit dabei sein“, weiß Wagner natürlich nur zu gut um die besonderen Momente, die die Europa League in den vergangenen Jahren in der Mainmetropole geboten hat.

Zunächst richtet sich der Blick des FVB-Kapitäns aber auf das anstehende Wochenende, wenn die A-Liga in die verbleibende Runde startet. Für die Bibliser geht es am Sonntag (15.30 Uhr) zum SC Rodau. „Wir haben bisher als Zweiter eine sehr gute Runde gespielt und wollen die fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer Lörzenbach wettmachen“, fasst Wagner nach dem Meisterbrief in Mechatronik nun auch die Meisterschaft in der Kreisliga A ins Auge.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3