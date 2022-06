Meisterhafte Mannschaft

Biblis. Beim Jugendförderverein BiNoWa ist Feierlaune angesagt, denn die A-Jugend konnte sich am drittletzten Spieltag der Kreisliga schon als Meistermannschaft bejubeln lassen. Mit 13 Punkten Vorsprung in der Tabelle und einem Torverhältnis von 73:10 Toren dominierten sie die Kreisliga und spielen in der nächsten Saison in der Gruppenliga. „Es ist die erste A-Jugend in der Geschichte des JFV BiNoWa, die in der Gruppenliga spielt“, zeigte sich auch Michael Seibert vom Vorstand begeistert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Meisterkader Team: Constantin Morweiser, Colin Mitsch, Edgar Schwarze, Simon Schestag, Florian Mayrer, Luk Mehner, Marcel Wopke, Samuel Roßbach, Julius Keinz, Mika Back, Simon Lösch, Timo Fazlija, Daniel Grunder, Ilias Khyi, Eron Alija, Dimitrios Filippopoulos, Luigi Imperato, Raphael Schön, Diyar Yalcin, Finn Mehner, Aaron Schmidt, Felix Schramm, Elias Rothermel Betreuer: Ralf Mitsch Trainer: Thomas Schestag, Navpreet Singh

„Der Jahrgang war von Anfang an stark“, war von Thomas Schestag zu hören, der gemeinsam mit Navpreet Singh den 20-köpfigen Kader trainiert, unterstützt durch Ralf Mitsch als Betreuer. Der JFV BiNoWa trainiert die Fußballjugend der Vereine aus der Gemeinde Biblis, vom FV Biblis und der SG NoWa, ebenso vom FC Alemannia Groß-Rohrheim und macht sie fit für die Seniorenteams der Stammvereine. „Vier Spieler rücken in der nächsten Saison in die Seniorenmannschaften nach“, so Schestag. Wobei die Spieler ab 18 Jahren zusätzlich zur A-Jugend auch schon Erfahrungen bei den Senioren sammeln können. In der kommenden Gruppenliga-Saison wird somit über 80 Prozent des Meisterkaders dann noch mal für die Jugend des JFV aktiv sein. Alle hoffen, dass sie die herausragenden Leistungen aus der Kreisliga-Saison auch dort umsetzen können.

Eines der jüngsten Teams

In der Kreisliga absolvierten sie eine tolle Saison, in der sie in 18 Spielen 16 Mal siegten, bei einem Unentschieden und nur einer Niederlage. Auch das Torverhältnis von 73:10 Toren spricht eindeutig für den Meisterkader. Die Mannschaft sei ihren Gegnern in dieser Saison in allen Mannschaftsteilen deutlich überlegen gewesen, und dies, obwohl sie eines der jüngsten Teams der Runde gewesen wären. So konnten sie schon am drittletzten Spieltag in Wald-Michelbach gegen den Zweitplatzierten die frühzeitige Meisterschaft feiern. „Bereits ein Unentschieden gegen diese Mannschaft hätte uns genügt, um Meister zu werden“, erklärten die Trainer.

Zu sehen bekamen sie ein Team, das kein Unentschieden spielen, sondern siegen wollte. Früh wurde der Gegner unter Druck gesetzt, und nach der ersten Halbzeit stand es bereits 1:2 für den JFV durch Colin Mitsch und Florian Mayrer, nach einem Freistoß von Marcel Wopke. In der zweiten Halbzeit erhöhten Edgar Schwarze und Luk Mehner die Torausbeute. Den Schlusspunkt setzte Simon Schestag, der ein Zuspiel von Florian Mayrer im kurzen Eck versenkte. Mit dem 1:5-Torsieg krönte sich die A-Jugend zum Kreisliga-Meister und machte damit den Aufstieg in die Gruppenliga fest.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für ihren Erfolg bekamen sie dann vom Bibliser Geschäftsmann „Der Fahrradspezialist. Profile Burk“ Ralf Burk zudem die passenden Meister-T-Shirts gesponsert.