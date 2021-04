Nordheim. „Die Erweiterung des Hofladenangebots mit Backwaren durch das Backhaus Schmitt kam sehr gut bei unseren Kunden an“, so Birgit Biebesheimer, vom gleichnamigen Apfelhof in Nordheim. Nachdem es keinen Bäcker und Metzger mehr in Nordheim gibt, haben die Einwohner beim Apfelhof die Möglichkeit, sich mit Produkten des täglichen Bedarfs zu versorgen.

AdUnit urban-intext1

„Regional einkaufen, ist gelebter Klimaschutz“, findet Birgit Biebesheimer. Aufgrund der guten Resonanz werde der Verkaufsraum erweitert. 16 verschiedene Apfelsorten, Kartoffeln und Zwiebeln aus eigenem Anbau sowie Eier von eigenen Hühnern werden ebenso angeboten wie Obst und Gemüse von Landwirten aus der Region. Hinzu kommen verschiedene Käsesorten sowie Wurst, Dosenwurst und Fleischprodukte wie beispielsweise Steaks. Seit September 2020 sind Backwaren hinzugekommen.

Die frischen Brötchen, Brote, Kuchen und süßen Teile werden an drei Tagen von „Schmitt’s Backhaus“ aus Lampertheim nach Nordheim geliefert. Es sei noch immer eine spannende Herausforderung, gerade bei der Planung, wie viel Ware für den Laden benötigt wird. „Manchmal sind alle Brötchen um 9 Uhr schon weg“, erzählt Birgit Biebesheimer. An anderen Tagen bleiben fast welche übrig – das richtige Maß zu finden, sei schwierig. Daher versuchen die Hofladen-Besitzer, gut zu kalkulieren, damit sie dauerhaft die Preise stabil halten können.

Vorbestellung möglich

Viele Kunden nutzen die Möglichkeit vorzubestellen, gerade samstags sei dies sehr beliebt. Um die Bestellungen entsprechend sortieren und ausgeben zu können, unterstützt nun Gabi Schikor samstags den Hofladen.

AdUnit urban-intext2

Seit über einem halben Jahr bietet der Apfelhof – der Hauptsitz befindet sich in Hofheim – nun schon Backwaren an und freut sich über diese Kombination und deren Vorteile. Der Familienbetrieb dankte zudem nochmals CDU-Politiker Konstantin Großmann. Die CDU habe dabei mitgeholfen, die Nahversorgung in Nordheim zu sichern. Nachdem die Metzgerei im Ort ebenso geschlossen hatte wie die Bäckerfiliale, fehlte es an Einkaufsmöglichkeiten. Daraufhin bot der Hofladen auch Waren der Metzgerei Mehl aus Fehlheim an oder vom Hofladen Sonnenhof in Einhausen.

„Wir versuchten selbst, Bäckereien für die Belieferung unseres Hofladens zu interessieren. Das Ganze scheiterte daran, dass niemand uns beliefern konnte. Und eine Abholung ist wiederum uns nicht möglich“, berichtet Birgit Biebesheimer von dem Dilemma. Die CDU knüpfte dann den Kontakt mit Familie Schmitt. Deren Backhaus hat zwar seinen Sitz in Lampertheim. Claudia und Thorsten Schmitt leben mit ihren Kindern jedoch in Biblis und beliefern auch schon den Hofladen in Wattenheim. Und jetzt auch den von Biebesheimers in Nordheim.

AdUnit urban-intext3

„Ein echter Glücksfall“

Birgit Biebesheimer ist froh über diese Entwicklung: „Ein echter Glücksfall. Wir freuen uns sehr, dass wir eine Bäckerei gefunden haben.“ Mittwochs, freitags und samstags können ab 8 Uhr Backwaren im Hofladen gekauft werden. Das Sortiment umfasst mehrere Sorten Brot aus Roggen, Weizen und Körnern sowie verschiedene Sorten Brötchen und Kaffeestückchen. Samstags gibt es passend fürs Wochenende außerdem noch Streusel- und Rahmkuchen.

AdUnit urban-intext4