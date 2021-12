Mehr Abstand zu Wohngebieten

Biblis. Die Entstehung des Flügeldeichs an der Weschnitz wird sich noch über Jahre hinziehen. Deshalb sucht der Abfallzweckverband ZAKB nach einer Alternative zum Werrtor, um einen neuen Wertstoffhof und eine Grünschnittsammelstelle einrichten zu können. „Wenn wir keine Fläche zur Verfügung stellen können, wird es in Biblis keinen Wertstoffhof geben“, brachte es Konstantin Großmann, Vorsteher der Gemeindevertretung (CDU), auf den Punkt.

Biblis habe aber die Möglichkeiten, den Wertstoffhof hier zu halten. Das dafür vorgesehene Gelände „Beim Kreuz“ sei ein Gebiet, in dem die Bedingungen stimmen würden. Vor allem die Grünschnittsammelstelle könne nicht am Werrtor bleiben, so Großmann. Der Fraktionsvorsitzender der Freien Liste Biblis (FLB), Hans-Peter Fischer, brachte vor, dass sich bei den ansässigen Unternehmen und Anwohnern „Beim Kreuz“ Widerstand rege. „Dort ist schon viel Verkehr, und die Anwohner müssen den Staub und Dreck ertragen. Jetzt käme noch der Geruch dazu“, erläuterte Fischer.

Mit der Vorlage der Verwaltung konnte SPD-Fraktionsvorsitzender Sven Vollrath nicht viel anfangen, da dort lediglich ein Schreiben des ZAKBs hinterlegt sei sowie die Formulierung, dass ein alternatives Gelände gesucht werde. „Ich hätte mir hier gewünscht, dass die Vor- und Nachteile des Wegzugs dargelegt worden wären und eine Auflistung der Öffnungszeiten, wie viele Fahrzeuge kommen und so weiter. Wir brauchen Fakten für die Entscheidung“, führte Vollrath an. Dem stimmte auch sein CDU-Kollege Christopher Wetzel zu. Er habe volles Vertrauen zur Verwaltung, eine Beschlussvorlage zu formulieren. Vollrath schlug am Ende der Diskussion das Gelände der ehemaligen Gärtnerei Herbold bei der Pfaffenaue vor. „Das liegt weit weg von der Bebauung“, meinte er.

Fördermittel fürs Zentrum

Das Land vergibt derzeit Förderungen in dem Programm „Zukunft Innenstadt“. „Wir müssen versuchen, mehr Menschen nach Biblis und in die Ortsteile zu bringen“, verkündete Bürgermeister Volker Scheib. Dafür ist eine Summe von 250 000 Euro vorgesehen, wovon es 234 000 Euro an Förderung gibt. Den Rest müsste die Gemeinde selbst aufbringen. Zustimmung kam spontan von Hans-Peter Fischer. „Ich bin sehr erfreut, das ist eine gute Idee“, meinte er und bedankte sich, dass die Verwaltung das so schnell geschafft habe.

Wetzel sorgte sich ein bisschen um die Kapazitäten im Rathaus. „Machen wir hier nicht eine neue Baustelle auf, die die Mitarbeiter zusätzlich bewältigen müssen?“, fragte er und wollte auch den Umsetzungszeitraum wissen. Der ist für die Jahre 2022 und 2023 angedacht. Für diese Jahre werden jeweils 125 000 Euro in den Haushalt eingestellt, bestätigte der Bürgermeister.

Mit dem Handlungskonzept ISEK kollidiere das Ganze nicht, denn der angedachte Marktplatz soll baulich aus dem ISEK finanziert werden, die inhaltliche Gestaltung aber komme vom Fonds für die Innenstädte. „Das wird zwar zeitlich eng, aber dadurch können wir uns Experten leisten, unter anderem im Marketingbereich“, so Bürgermeister Scheib. Der Ausschuss empfiehl einstimmig, das Fördergeld zu beantragen.

In Sachen Bebauungsplan für die neue Lagerhalle der Firma Baumit wird erst in dieser Woche entschieden. Es ist in einem beschleunigten Verfahren möglich, dass die Halle ein Stück weit auf den Grünstreifen gebaut werden kann. Die Verwaltung muss den Beschluss bis zur Gemeindevertretung etwas nachbessern. Das Gerüst in der Hochschildstraße 8 dient dazu, die Bausubstanz zu untersuchen.

Das Gebäude steht unter Ensembledenkmalschutz, ist aber durch Vandalismus sehr zerstört und schon jahrelang unbewohnt. Die Gemeinde würde es gerne abreißen. Das Ergebnis geht nach Wiesbaden an den Landesdenkmalschutz. Denn nur der kann einem Abriss zustimmen.

