Meditation mit Fahrrad

Biblis. Die KAB Biblis lädt am Freitag, 27. August, zu einer Fahrrad-Meditation durch die Bibliser Gemarkung ein. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Mittelkreuz auf dem alten Friedhof. Gemeinsam wird die Gruppe zu einer Fahrt starten. Stationen sind am Feldkreuz in der Pfaffenau, in Nordheim die evangelische Kirche, der Fährturm am Rhein, die Burg Stein und der Pfarrgarten in Wattenheim. An den Stationen werden die Teilnehmer kurze Texte und Gebete hören und gemeinsam lesen. An der letzten Station bietet die KAB Getränke und Brezeln an.

Die KAB freut sich nach der langen Pause aufgrund der Corona-Pandemie wieder auf eine gemeinsame Veranstaltung. Dabei sind nicht nur die Mitglieder angesprochen, sondern alle, die Interesse an dieser Fahrrad-Meditation haben.

Um eine Anmeldung bis zum 23. August wird unter der Telefonnummer 06245/34 87 gebeten. Bei schlechtem Wetter fällt die Meditation aus. Die KAB macht darauf aufmerksam, dass sie die geltenden Vorschriften und Regeln zur Pandemie einhält. red