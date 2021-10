Medert neuer Vorsitzender

Biblis. „Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen!“ Sichtlich erleichtert äußerte sich Christiane Müller, die seit zwei Jahren auf der Suche nach einem Nachfolger als Vorsitzende der TG Biblis gewesen war. Bei der Jahreshauptversammlung, die in der Jahnturnhalle stattfand, konnte auch mit Reinhard Kasprzak ein neuer Gebäudemanager gefunden werden, der den ebenfalls nicht wieder zur Wahl angetretenen Dieter Müller ersetzt. Auch die vakante Position eines zweiten Vorsitzenden konnte mit Klaus Hartwig besetzt werden.

In ihrem Tätigkeitsbericht ging Christiane Müller auf das von Coronabestimmungen geprägte Jahr ein. Einfallsreichtum, Flexibilität, Verständnis und nicht zuletzt Treue bestimmten das sportliche Vereinsleben. Zwar stellte die Gemeinde das Stadion zur Verfügung und es gab Online-Trainingsstunden. Doch es fanden kaum Wettkämpfe statt und auch das soziale Leben konnte nicht in gewohnter Form zelebriert werden. Auch wenn die TG noch Ausrichter bei den Gau-Gymnastikmeisterschaften war und Lena Hartnagel und Luana Wenz am Deutschland-Cup Synchrongymnastik in Ulm erfolgreich teilnahmen. Zudem musste der Silvesterlauf 2021 virtuell veranstaltet werden – trotzdem mit großer Resonanz. Die im Sommer neu gestarteten Laufrunden erfreuen sich zudem hoher Beliebtheit. Schwierigkeiten hatte auch die Badminton-Abteilung mit dem Trainingsbetrieb. Auch wenn die zweite Handball-Damenmannschaft kurzfristig abgemeldet werden musste, hofft der Verein auf eine gute Saison. Hier liegt der Fokus auf der Jugendarbeit. „Die Kindergruppe umfasst 40 Kinder – was hoffen lässt“, erklärte Müller. Schmerzlich vermisste auch die Taekwondo-Abteilung die Halle. Und auch die Karnevalisten hatten Narrenverbot. Sie überraschten mit einer Online-Sitzung unter dem Motto „Best of“.

Ehrungen und Vorstand 1. Vorsitzender: Michael Medert 2. Vorsitzender: Klaus Hartwig Finanzvorstand: Oliver Wetzel Geschäftsführerin: Jutta Platz Schriftführerin: Petra Bormuth Stellvertreterin: Kathrin Hannawald Wirtschaftsausschuss: Manuel Schlegel Vorstand Gebäudemanagement: Reinhard Kasprzak Vorstand Öffentlichkeitsarbeit: Jürgen Walter Ehrungen: 80 Jahre: Maria Geschwind 70 Jahre: Monika Hüter 50 Jahre und Ehrenmitglied: Melitta Putz, Christa Hake, Hans Hebling, Siglinde Kissel 50 Jahre und Goldene Vereinsnadel: Edith Marsch, Werner Becker, Werner Winkler, Michael Prommer, Klaus Marsch, Norbert Gutjahr 40 Jahre: Volker Held, Kerstin Hüter, Mechthild Bocksnick, Ines Seib, Marlene Palkowirsch, Heide Neumann, Günter Mahr, Herbert Kipfstuhl, Rüdiger Wiepcke, Uwe Sacher 25 Jahre: Mathias Neumann, Philipp Reiling, Andreas Hoffmann, Hermine Dörr, Maria Friedrich, Antje Scheidt, Theresia Müller, Elke Damm, Roland Focke, Dagmar Hüter, Daniel Nathmann, Heike Geschwind, Walter Schmalfuß, Dietmar Hübel, Peter Karb, Erika Müller, Patrick Kranz, Marcel Kranz, Felix Heiligenthal, Felix Zimpfer, Katja Platz, Peter Rohr, Birgitt Dörr, Erich Gansmann, Lisa Gansmann, Gaby Gansmann, Peter Hainke, Claudia Scheiermann, Anna Schlappner, Kirstin Pöhlau. Fell

Fast gleichbleibend sind die Absolventen des Sportabzeichens zum Vorjahr geblieben. 64 Teilnehmer nahmen ihre Urkunden entgegen. Die Abteilung unter der Leitung von Michael Medert hatte einen Inklusionssporttag im September veranstaltet und zwei neue Jugendliche gewinnen können.

Kreativ waren auch die Turner, die 14-tägig eine Kindersportrunde als Rallye angeboten hatten. Da das Nikolausturnen ausfallen musste, wurden an die aktiven Turnkinder Nikolaustüten verteilt.

Arbeit fiel – trotz Corona – in der Halle und der Wohnung an. Wasserleitungen mussten durchgespült werden und die Digitalisierung wurde vorangetrieben. Der Verkaufswagen bekam neue Reifen und TÜV und für das Büro wurde eine Klimaanlage angeschafft. Auch wenn die Ausgaben die Einnahmen überstiegen, was fehlenden Einnahmen durch Veranstaltungen geschuldet war, steht der Verein finanziell auf gesunden Füßen.

Für ihre langjährige Tätigkeit bekamen Christiane und Dieter Müller nicht nur Dank, Anerkennung und langen Applaus, sondern sie wurden mit der Ehrenplakette der TG Biblis in Gold ausgezeichnet.