Biblis. Große Bedenken hegen Bibliser Politiker angesichts der Überlegungen, dass die Freiwillige Feuerwehr demnächst den Brandschutz am Zwischenlager Biblis übernehmen könnte. Bereits Anfang Januar hatte Bürgermeister Volker Scheib in der Pressekonferenz zum Atomforum berichtet, dass diese Frage noch zu klären sei. Mit dem Rückbau des stillgelegten Atomkraftwerks werde es auf absehbare Zeit keine Werksfeuerwehr mehr geben, so Scheib.

„Rechnung an Berlin“

Josef Fiedler, Vorsitzender der SPD-Fraktion, zeigte sich im Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss besorgt darüber, dass damit eventuell neue Aufgaben auf die Bibliser Brandschützer zukämen, die vorher die Werksfeuerwehr des Kraftwerksbetreibers geleistet habe. Der Rathauschef betonte, es müsse Gespräche mit der bundeseigenen Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ), der Gemeinde und der Feuerwehr geben, die ja eine Freiwillige sei. Scheib habe massiv Bedenken. Außerdem gebe es noch andere Gemeinden, die das gleiche Problem mit den Zwischenlagern und dem Brandschutz hätten. Hans Michael Platz, Fraktionsvorsitzender der CDU, merkte an, dass der Bund an diese Kraftwerksgemeinden nichts zahle. „Wenn hier in Biblis die Wehr gefordert ist, muss die Rechnung dann an Berlin gehen“, forderte Platz.

Wegfall der Werkfeuerwehr

Wie ein BGZ-Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion erläuterte, bestehe kein Handlungsbedarf, „so lange die Werkfeuerwehr des Kraftwerksbetreibers verfügbar ist“. Allerdings seien bereits Gespräche mit Bürgermeister Scheib aufgenommen worden. Geklärt werden müsse, wie der Brandschutz für das Zwischenlager – nach dem absehbaren Wegfall der RWE-Werkfeuerwehr – geregelt werden könne.

Das Bibliser Kernkraftwerk ist abgeschaltet und befindet sich im Rückbau. Im benachbarten Zwischenlager werden bereits Castoren mit hochradioaktiven Abfällen aufbewahrt. Zudem wird auch schwach bis mittelradioaktives Material, das beim Rückbau anfällt, in Biblis gelagert. cid/sbo