Marsch-Kreisel: Diebe schlagen an Baustelle in Biblis zu

Biblis. Die Täter haben sich offensichtlich viel Zeit gelassen und dabei einen größeren Aufwand betrieben: Übers Wochenende sind von der großen Baustelle am Bibliser Marschkreisel zwei Rüttelplatten verschwunden, beide jeweils im Wert von rund 10 000 Euro. Wie die Polizei berichtet, waren die Baumaschinen komplett eingekeilt. Um überhaupt erst an die Rüttelplatten zu kommen, mussten zuvor andere Maschinen weggehoben und versetzt werden. Dafür sei eine entsprechende Ausstattung sowie ein Transportfahrzeug notwendig, das für solch schwere Gerätschaften geeignet ist.

Die Ermittler in Lampertheim hoffen daher, dass Zeugen die Vorgänge auf der Baustelle beobachtet haben und nun wertvolle Hinweise geben können. Der Diebstahl müsse sich zwischen Freitagabend und Montagmorgen abgespielt haben.

Die Bauarbeiten an dem Kreisel dauern voraussichtlich bis September an. Dabei soll die Zufahrt von der B 44 nach Biblis Nord und zur L 3262 komplett neu gestaltet werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter 06206/9440-0. pol

