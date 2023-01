Mannheimer Morgen Plus-Artikel Ferienangebot Manege frei zum Mitmachzirkus in Nordheim

Zum sechsten Mal gastiert der Mitmachzirkus "Zapp Zarap" in den Osterferien in Nordheim. Bis zu 110 Kinder zwischen sechs und 13 Jahren können an diesem Ganztagsprogramm teilnehmen und dann in der Manege auftreten.