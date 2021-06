Lutzi wandert von Hospiz zu Hospiz

Biblis. „Das wird die Wanderung meines Lebens!“ Davon ist Gunter Lutzi aus Biblis überzeugt. Am Sonntag, 27. Juni, startet er zu einer besonderen Mission: Als Botschafter für die Hospizarbeit setzt er sich in Bewegung. Drei Wochen wird er unterwegs sein: 800 Kilometer zu Fuß, mit dem Rad, im Oldtimer oder mit dem Boot zurücklegen und hierbei 23 Hospize in Hessen besuchen und dort übernachten. Auf dem Rundweg wandert er von Bensheim über Darmstadt, Wiesbaden, Wetzlar, Kassel, Frankfurt, Erbach, Viernheim zurück nach Bensheim. Wichtig ist ihm, die Menschen zum Nachdenken anzuregen, über die Möglichkeiten der Hospize zu sensibilisieren und Spenden zu sammeln.

Oftmals werden Themen wie Sterben, Tod und die Möglichkeiten der palliativen Begleitung, sei es ambulant oder stationär, erst an sich herangelassen, wenn Menschen selbst oder durch Angehörige betroffen sind. Doch es gibt viele Möglichkeiten, medizinisch und zwischenmenschlich, um Menschen im Sterbeprozess zu begleiten. Hier engagieren sich zahlreiche Ehrenamtliche wie Gunter Lutzi, der 2005 seine Ausbildung zum Hospizbegleiter beim ambulanten Hospizdienst PaHoRi in Bürstadt absolvierte. „Hier war ich auch viele Jahre in der ambulanten Begleitung von Sterbenden ehrenamtlich aktiv“, erzählt er.

Reden, lachen, traurig sein

Gunter Lutzi macht sich am Sonntag auf zu einer dreiwöchigen Wanderung, bei der er für die Hospizarbeit werben will. © Stefanie Reis

Vor gut fünf Jahren hat er seine ehrenamtliche Tätigkeit ins Hospiz Bensheim verlagert. Dort ist er zwei Mal in der Woche vor Ort. „Ich schenke den Menschen meine Zeit, wir reden zusammen, wir lachen, wir sprechen über die Vergangenheit, auch manchmal über das Sterben und den Tod. Wir machen Ausflüge mit dem Rollstuhl oder ich versuche einige Wünsche der Menschen zu erfüllen, wenn diese machbar sind“, beschreibt Lutzi seine Tätigkeit.

Natürlich gebe es auch Momente, die bedrückend seien, an denen gehadert wird, die traurig machen. Doch in seiner Arbeit als Hospizbegleiter überwiege das Positive, der emphatische Einsatz für die Menschen. „Im Hospiz und mit den Patienten wird viel gelacht“, so Lutzi. „Leider konnten wir während Corona nicht wie gewohnt auf unsere Arbeit aufmerksam machen. Es konnten keine Feste oder der Tag der offenen Tür angeboten werden. Auch das Festival Vogel der Nacht ist ausgefallen, durch welches wir Spenden erhalten“, zählt Lutzi auf. Die Hospize werden zwar von der Krankenkasse unterstützt, müssen jedoch fünf Prozent des anerkannten Tagessatzes selbst aufbringen.

Manuel Andrack läuft Stück mit

So kam Lutzi auf die Idee für seine Aktion. „Ich hatte ein Buch gelesen über eine siebenwöchige Wanderung quer durch Deutschland“, berichtet der leidenschaftliche Wanderer. Im Gespräch mit dem Team des Hospizes und der Verantwortlichen für die Ehrenamtlichen, Anika Frickel, entstand dann die Idee zu „Hospiz bewegt: ein Mann – 23 Hospize – 801,1 Kilometer“. „Ich bin hier nur der, der läuft. Im Hintergrund sind so viele engagiert dabei, organisieren, planen. Es ist wirklich einzigartig, was hier gemeinsam auf die Beine gestellt wird“, lobt Gunter Lutzi das Team.

Er selbst hätte nie gedacht, dass das so eine Aufmerksamkeit und Dynamik mit sich bringen würde. Schon jetzt ist er ein gefragter Mann bei Fernsehen, Radio und Zeitung. Aufmerksam auf ihn wurden auch das Comedy-Duo Badesalz, die Comedy Hall Kikeriki und Walter Renneisen, die Grußvideos schickten. Auf hr 3 wird am Sonntag, 4. Juli, von 10 bis 12 Uhr ein Interview mit ihm zu hören sein.

Der Startschuss fällt am Sonntag, 27. Juni, um 8.30 Uhr am Hospiz. „Ich habe ja eine Vision, dass ganz viele Menschen für mich beim Loslaufen am Weg Spalier stehen“, erklärt er. Dies gilt symbolisch als Ritual im Hospiz: „Wir stehen bei Ankunft der Gäste und beim Gehen Spalier für sie“, erklärt Lutzi.

Auf seiner dreiwöchigen Wanderung wird er selten alleine sein. Denn es haben sich schon zahlreiche Prominente gemeldet, die ihn in begleiten möchten – von Komiker Martin Schneider über Künstlerin Aurora de Mehl, Fußballer Sebastian Rode, Extremwanderer Thorsten Hoyer bis hin zu Radiomoderator Werner Reinke oder Autor und Wanderer Manuel Andrack. „Ich bin schon ganz gespannt auf all diese Menschen, Begegnungen und Gespräche“, freut sich Lutzi. Die Schirmherrschaft für die Aktion hat Ministerpräsident Volker Bouffier übernommen. Wichtig ist Gunter Lutzi auch, in den Hospizen mit den Sterbenden und Helfern vor Ort ins Gespräch zu kommen. Dies ist seine größte Herzensangelegenheit bei dieser Reise.