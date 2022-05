Biblis. Zum ersten Tag der offenen Tür lädt das Unternehmen Fiege Logistik Biblis GmbH am 14. Mai ein. „Das wollten wir schon längst machen“, sagt Matthias Wetzel vom Management des Logistikers. „Wir sind ja schon seit fünf Jahren in Biblis.“ Während der Pandemie sei eine solche Veranstaltung nicht möglich gewesen. Jetzt öffnet das Unternehmen im Gewerbegebiet in der Straße „Beim Kreuz 2“

...