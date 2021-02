Biblis. Zu einem besonderen Schaufensterbummel hatte die Klasse 3a der Schule in den Weschnitzauen Biblis eingeladen. Die Schüler lasen während des Home-Schoolings im Deutschunterricht Cornelia Funkes Buch „Lilli und Flosse“ und gestalteten in Verbindung mit dem Kunstunterricht hierzu Lesekisten, die zwei Wochen lang im Schaufenster der Buchhandlung Lesezeit in Biblis ausgestellt wurden und neugierig auf das Buch machten.

Jedes Kind durfte hierbei eine Szene aus dem Buch nachbasteln oder seine Lieblingsfiguren daraus vorstellen. Gebastelt wurden kreative Kisten – alle zum selben Buch und doch sehr unterschiedlich. Die Idee entstand im Unterricht. Dort wurde mit Lehrerin Gudrun Friedrich das Buch „Lilli und Flosse“ gelesen. Dieses handelt von einer mutigen kleinen Nixe, die unter Wasser mit ihrem Freund Flosse so manche Abenteuer erlebt – und sich aus Neugierde auch in Gefahr begibt. So landet sie durch einen Nixenjäger beinahe in einem Aquarium. Dank ihres Mutes und guten Freunden geht doch alles gut aus.

Bastelarbeit zum Buch

Schüler der Klasse 3a aus Biblis stellen in Lesekisten das Buch „Lilli und Flosse“ im Schaufenster der Buchhandlung Lesezeit vor. © Stefanie Reis

Die Geschichte machte den Kindern Spaß zu lesen, und so entstand die Idee, aus dem Lesestoff eine Bastelarbeit zu kreieren, wodurch die Kinder ihre Lieblingsszenen und -figuren präsentieren konnten. Damit, so die Lehrerin, wurde auch das Leseverständnis gefördert, denn die Kinder lasen den Text dadurch nochmals gründlicher, um ihre Einfälle danach zu verwirklichen. Zugleich führten die Schüler auch ein Lesetagebuch, in dem notiert wurde, was sie an welchem Tag zum Buch und den Lesekisten gemacht haben.

Dieses Projekt, bei dem sich Deutsch- und Kunstunterricht ergänzten, ging über gut zweieinhalb Wochen. Manche Kinder beschäftigen sich zu Hause sogar damit, wie sie die Geschichte von Lilli und Flosse weiterschreiben würden. Die Jungen und Mädchen schufen kreative, bunte Kunstwerke mit ihren Lesekisten und möchten damit auch andere animieren, das Buch zu lesen. Daher freuten sich die Grundschüler, dass ihre Werke in der Buchhandlung Lesezeit durch Inhaberin Sabrina Köcher im Schaufenster ausgestellt wurden.

Gut zwei Wochen konnten Passanten sich diese besondere Ausstellung der Kinder, bei der sie das Buch in Schuhkartongröße optisch zum Leben erweckten, anschauen. str