Wer den Film „Elvis“ von Baz Luhrmann im Open-Air-Kino verpasst hat, kann dies am Donnerstag, 8. September, 20 Uhr, nachholen. Austin Butler hat sich zwei Jahre in die Rolle hineingearbeitet und spielt den King so überzeugend, dass sogar dessen Ex-Frau Priscilla bei einigen Szenen doppelt hinschauen musste.

An Freitag und Samstag, 9. und 10. September, 20 Uhr, sowie am Sonntag, 11.

...