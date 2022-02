Kate Winslet und Saoirse Ronan sind im Kinofilm „Ammonite“ zu sehen, der am Donnerstag, 17. Februar, 20 Uhr, in der Bürstädter Filminsel gezeigt wird. Um 1840 arbeitet die renommierte autodidaktische Paläontologin Mary Anning allein an der wilden südenglischen Küste von Lyme Regis. Sie ist auf der Suche nach Fossilien, die sie an reiche Touristen verkaufen kann. Als ein solcher Tourist in Lyme

...