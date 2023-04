Liebe und ein Tigerbaby

Biblis. Das kommunale Kino „Die Filminsel“ hat auch über Ostern wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. „Mutter Mutter Kind“ ist eine Dokumentation der Filmemacherin Annette Ernst. Sie hat seit 2009 eine Regenbogenfamilie mit der Kamera begleitet. Wo anfangs nur Pedi und Anny auf der Suche nach einem Mann waren, der ihnen den Wunsch einer Familie erfüllen könnte, entwickelt sich zusammen mit Eik, der später der Vater ihrer drei Söhne wird, eine kleine Familie. Was folgt, ist ein ganz normaler Familienalltag zwischen Windeln wechseln und Fußballturnieren. Zu sehen am Gründonnerstag, 6. April, 20 Uhr.

„What’s love got to do with it?“ wird über das Osterwochenende gezeigt, von Karfreitag, 7. April, und Ostersamstag, 8. April, 20 Uhr, bis Ostersonntag, 9. April, 19 Uhr. Für die Dokumentarfilmerin Zoe (Lily James) ist die Suche nach dem Richtigen gar nicht so leicht, zumal Dating Apps ihr immer nur Dates mit den Falschen einhandeln. Das bleibt auch nicht unbemerkt von ihrer chaotischen Mutter Cath (Emma Thompson). Zoes Kindheitsfreund und Nachbar Kaz (Shazad Latif, bekannt aus Star Trak Discovery) kennt diese Probleme nicht. Seine Partnerwahl übernehmen die Eltern, die ihn mit einer schönen Braut aus Pakistan vermählen wollen. Ein Film mit einem Hauch Bollywood.

Der Kinderfilm „Die Legende vom Tigernest“ wird am Ostersamstag, 8. April, 16 Uhr, gezeigt. Als der Waisenjunge Balmani eines Nachts Zeuge wird, wie skrupellose Wilderer eine Tigermutter töten, beschließt er kurzerhand, sich des Tigerjungen anzunehmen. In einem abgelegenen Gebiet im Himalaya gibt es Legenden zufolge eine einen Ort für verwaiste Tiger, der von Mönchen geführt wird. Dort will Balmani das Tigerbaby hinbringen. cid