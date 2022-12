Lichterfahrt durch Biblis

Christbaumkugeln am Kühler, den Tannenbaum hinten drauf, rundherum blinkende Lichter: Weihnachtlich geschmückt sind am Sonntag zig Traktoren, darunter viele Oldtimer, begleitet von Musik, durch Biblis gerollt. Am Straßenrand bewunderten zahlreiche Zuschauer die „Biwwelser Lichterfahrt“, organisiert von Ann-Cathrin und Florian Müller, selbst stolze Besitzer von betagten Schleppern. Mit dabei waren unter anderem die Feuerwehren, der Bulldog-Club Bürstadt, DRK und DLRG sogar mit Rettungsboot. An etlichen Ständen fand das Publikum heiße Getränke und Speisen zum Aufwärmen. Bibbern mussten auch Teilnehmer der alten Gefährte, denen ohne Fahrerkabine der kalte Wind ums Lenkrad wehte.

