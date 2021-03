Zeitung lesen im Unterricht – das dürfen Grundschüler in diesen Tagen ganz offiziell. Im Projekt „Klasse Kids“ wird die Zeitung zum Unterrichtsgegenstand. Die Dritt- und Viertklässler lernen mit dem „Südhessen Morgen“ in der Hand den Umgang mit Medien. Sie entdecken, wie eine Zeitung aufgebaut ist, wie die Nachrichten in die Zeitung kommt und wie wichtig seriöse Quellen sind. Am Ende der

...