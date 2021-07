Lektüre für die Urlaubszeit

Biblis. Sommerzeit ist Lesezeit und so inspiriert „Die Bücherei“, die Katholische Öffentliche Bücherei St. Bartholomäus Biblis (KÖB), mit einer Vielzahl an neuen Büchern für sommerliches Lesevergnügen.

Gerade in der Urlaubszeit finden viele Menschen die Muse, wieder einmal neue Bücher auszuleihen und in Ruhe zu schmökern. © zeljkomatic76 - stock.adobe.com

Nicht nur eine Urlaubslektüre für die Fantasie, sondern für wahre Erlebnisse, hierfür steht das Buch „52 kleine und große Eskapaden in der Region Rhein-Main“. Darin werden Ecken in der Rhein-Main-Region beschrieben, die sich für kleine Abstecher, Ausflüge und Miniurlaube lohnen.

KÖB St. Bartholomäus Adresse: Katholische Öffentliche Bücherei St. Bartholomäus Biblis, Darmstädter Straße 4. Öffnungszeiten: Geöffnet ist die Bücherei immer dienstags von 9.30 bis 11 Uhr, donnerstags von 17.30 bis 19 Uhr und sonntags von 10.30 bis 12 Uhr. str

Wer portugiesisches Flair und Nervenkitzel mag, der ist mit den Büchern von Gil Ribeiro gut beraten. Gleich vier neue Bände über Leander List, dem deutschen Austauschkommissar in Portugal. zieren nun die Regale in der Bücherei. Zu lesen gibt es „Schwarzer August“, „Weiße Fracht“, „Lost in Fuenta“ oder „Spur der Schatten“. Fernweh kommt auch beim „Volkswagen Blues“ von Jaques Poulin auf. Der Roman erzählt von der Reise zweier sich erst fremder Menschen, die mit einem alten VW-Bus von Quebec bis San Francisco reisen und hierbei auch sich selbst finden, manchmal auch das traurigste Chanson der Welt. Ein Roadnovel für laue Sommerabende.

Dramatische Geschichte

Dramatisch geht es bei „Die Götter der Dona Gracia“ von Bestseller-Autor Peter Prange zu. In Lissabon, 1528, verstrickt sich die Jüdin Gracis Mendes zwischen den Religionen, Liebe und Schuld. Um zu überleben, muss sie sich als Christin ausgeben, wird gezwungen, einen Mann zu heiraten, den sie erst ablehnt, dann lieben lernt. Auf der Flucht vor der Inquisition kommen Zweifel auf, ob man für die Liebe zu Gott die Liebe der Menschen um sich opfern darf.

Viele weitere Bücher warten auf neugierige Leserinnen und Leser, neu auszuleihen sind „Wanderungen für Langschläfer Rhein-Main”, „Home Farming” von Judith Rakers, „Abgeschlagen” von Michael Tsokos, „Der Polizist” von John Grisham, „Achtsam Morden – Am Rande der Welt” von Karsten Dusse, „Sommerträume am Meer” von Karen Swan, „Das Limettenhaus” und „Die Blütenmädchen” von Valentina Cebeni, „Erwachsene Menschen” von Marie Aubert, „Vom Aufstehen” von Helga Schubert, „Wer alles weiß, hat keine Ahnung” von Horst Evers.

Zudem neu zum Ausleihen gibt es „Später“ von Stephen King, „Volkswagen Blues” von Jaques Poulin, „Die Schweigende” von Ellen Sandberg, „Die Anderen” von Laila Lalami, „Jaffa Road” von Daniel Speck, „Eine Geschichte, die uns verbindet” von Guillaume Musst sowie „Fräulein Gold – Der Himmel über der Stadt” von Anne Stern.

Neue Bücher gibt es dann wieder im September in den Regalen, nach der Sommerzeit. str