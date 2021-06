Leitung übers RWE-Gelände

Darmstadt/Biblis. Das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt hat das Planfeststellungsverfahren für die Errichtung einer Hochspannungsleitung vom Kraftwerksstandort in Biblis an die Bestandsleitung der Amprion GmbH abgeschlossen. Der Beschluss wird an diesem Mittwoch veröffentlicht.

Die rund 700 Meter lange Höchstspannungsfreileitung mit 380 Kilovolt soll das von der Firma RWE geplante Gasturbinenkraftwerk südlich des bestehenden Kernkraftwerks in Biblis an das 380 Kilovolt-Stromnetz anschließen. Es führt über das Kraftwerksgelände und beansprucht ausschließlich Grundstücke von RWE sowie der Gemeinde Biblis, betont das RP. Für Arbeitsflächen und Zuwege müssten einige private Flächen vorübergehend in Anspruchgenommen werden.

Ab Oktober 2022 soll die Anlage betriebsbereit sein. Jede der zehn Gasturbinen soll 30 Megawatt Leistung liefern. Das neue Kraftwerk hat die Aufgabe, das Stromnetz zu stabilisieren. Wenn im Netz Leistung fehlt, soll die Anlage einspringen. RWE sichert am Standort Biblis 300 Megawatt zu. Eine elfte Gasturbine diene als Puffer.

Alle Unterlagen sowie der Beschluss der Behörde sind bis 14. Juli auf der Internetseite des RP unter Presse/Öffentliche Bekanntmachungen/Energienetze einsehbar. Zusätzlich liegen sie bei der Gemeinde Biblis in Papierform aus. red

